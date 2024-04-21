الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"تطبيقات الاستدامة في مجال الطاقة".. ندوة بـ"حُماة الوطن" في الإسكندرية

ندوة بحزب حماة الوطن
ندوة بحزب حماة الوطن بالإسكندرية

نظمت أمانة اللجان النوعية المتخصصة بحزب "حُماة الوطن" بالإسكندرية ندوة تثقيفية بعنوان "تطبيقات الاستدامة في مجال الطاقة" بمقر الحزب بمنطقة سموحة، وذلك تحت رعاية اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتوجيهات محمد السيد مجاهد أمين الحزب بالإسكندرية، وقيادة محمود عسكر الأمين المساعد وأمين أمانة التنظيم.

وأكد الدكتور محمد البنا رئيس لجنة الطاقة بأمانة اللجان النوعية المتخصصة، أن الهدف من الندوة هو تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وإبراز ودورها في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، مستعرضا مراحل تطور استخدام الطاقة المتجددة، من استخدامها بشكل تقليدي في الماضي، مرورًا بتطور تقنياتها الحديثة، وصولًا إلى انتشارها الواسع في الوقت الحالي.


وأضاف “البنا” أن الطاقة المتجددة تتميز بالعديد من الفوائد البيئية والاقتصادية، حيث إنها تساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وحماية البيئة من التلوث.


وشدد البنا، على ضرورة مشاركة الأفراد والمواطنين في المساهمة بتقليل استهلاك الطاقة وحماية البيئة من خلال تعميم ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة وإطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية عند عدم استخدامها، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وأكدت الدكتورة سحر الشريف أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة، أن الندوة تستهدف تسليط الضوء على أهمية الاستدامة في مجال الطاقة ودورها في تحقيق التنمية، تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية بإنشاء المشروعات التي تهدف إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية والرياح وغيرها من المصادر، لافتة إلى أن حزب حُماة الوطن بالإسكندرية حريص على القيام بدوره التوعوي والثقافي من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الندوات المختلفة والتي يقدمها نخبة من خبراء المجتمع السكندري في مختلف المجالات لتعزيز الوعي الثقافي.

 

ندوة بحزب حماة الوطن بالإسكندرية
ندوة بحزب حماة الوطن بالإسكندرية
ندوة بحزب حماة الوطن بالإسكندرية
ندوة بحزب حماة الوطن بالإسكندرية
ندوة بحزب حماة الوطن بالإسكندرية
ندوة بحزب حماة الوطن بالإسكندرية
ح ماة الوطن ندوة تثقيفية مصادر الطاقة الطاقة المتجددة محافظة الاسكندرية

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