سياحة ومصايف الإسكندرية ترصد 14 منشأة غير ملتزمة بقوائم الأسعار

شنت الإدارة العامة للسياحة بالإسكندرية حملات بنطاق الأحياء، للرقابة على المنشآت والتأكد من ضبط الأسعار، بناءً على تعليمات الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات على المنشآت لعدم استغلال المواطنين.

واستهدفت الحملات حي منتزة ثان منطقة أبو قير وحي شرق، أسفرت عن ضبط 9 منشآت غير ملتزمة باعتماد قائمة الأسعار، وتم ترك إخطار للمدير المسئول للحضور لمقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة، واستدعاء الإدارة لاستكمال الإجراءات القانونية لتجديد وإعتماد قائمة الأسعار الخاصة بالمنشأة.

كما حققت 3 منشآت مخالفة وجود قائمة أسعار منتهية، وتم ترك إخطار للمدير المسئول للحضور الي مقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار المنتهية كإجراء أولى وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، كما تم رصد منشآتين تبيعان بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة وتم إخطار المدير المسئول للحضور لمقر الإدارة لتجديد قائمة الأسعار وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

كما تم رصد 5 منشآت ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة، ومنشأة مغلقة أثناء المرور وسيتم إعادة المرور للتفتيش.

وتابعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية استعدادات الشواطئ لاستقبال الرواد، والاطمئنان على منظومة الإنقاذ ورفع كفائتها وكذلك صيانه دورات المياه أبراج المراقبة واستكمال عمالة الشاطئ، كما كثفت الإدارة المركزية الحملات والرقابة علي المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

أرقام الشكاوي

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على جاهزيتها لتلقي شكاوى المواطنين وإستفساراتهم علي الأرقام التالية:

01270746490

01289252668

01270477199

01119555946

أو عبر بريد الصفحة الرسمية

https://www.fb.com/Alexandria.tourism

او من خلال موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ww.catr.gov.eg.