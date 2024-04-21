ستاد الإسكندرية يستقبل المشاركين بالمؤتمر الدولي للصحة النفسية للتعرف على معالم عروس البحر

شاركت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية برئاسة اللواء هشام لطفي - مدير عام الهيئة، في استقبال ضيوف الإسكندرية المشاركين بالمؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية التي استضافته محافظة الإسكندرية لمدة 3 أيام، باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

جاء ذلك بناءً على دعوة اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية لضيوف الدول المشاركة في المؤتمر الدولي للصحة النفسية لزيارة عدد من المقاصد السياحية للتعرف على جانب من معالم الإسكندرية.

شملت الجولة السياحية زيارة القاعة الملكية، وسور الإسكندرية القديم المتواجد جزء منه بحرم الاستاد، وبوابة الماراثون، وغرف اللاعبين، كما شاركت الهيئة من خلال جناح ضم الدلائل والبورشورات السياحية لمعالم الإسكندرية باللغات المختلفة، وقام مسؤولي العلاقات العامة بالهيئة بتقديمها للحضور بمشاركة طلبة سياحة وفنادق كينج مريوط، كما تم تقديم العروض الفنية المختلفة من الفرق المشاركة التى نالت إعجاب الحضور.

جاء ذلك بحضور وزير الصحة لدولة غامبيا - أحمد أوسماتة، ومحمد متولي - مدير عام آثار الإسكندرية، والدكتور باميلا ديكسون ممثل منظمة التوحد من الولايات المتحده الأمريكية، والبروفيسورة منن عبد المقصود - رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، الدكتورة إيمان جابر، الدكتورة هدير الشافعي من الأمانة العامه للصحة النفسية وعلاج الإدمان، محمد فخري منسقا للفقرات الفنية والفنانة هالة بطيشة وفرقتها والفنان طارق جمعة وفرقته من الرابطة النوبية بالإسكندرية.

وكان قد افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم، المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية، الذي عقد بمكتبة الإسكندرية، لمدة 3 أيام بمشاركة الجمعية المصرية للتوحد، ومنظمة أوتيزم سبيكس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية.

وأعرب اللواء محمد الشريف عن سعادته باستقبال المؤتمر في الإسكندرية، مؤكدًا أنه دعا إلى انعقاد المؤتمر في المحافظة انطلاقًا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة بذوي الهمم، والصحة النفسية، داعيًا جميع الحضور من المشاركين والأطباء القائمين على المؤتمر، إلى زيارة عدد من المقاصد السياحية، وخاصة المتحف اليوناني الروماني، وشارع النبي دانيال للتعرف على جانب من معالم الإسكندرية.

ووجه المحافظ الشكر إلى جميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر المميز، الذي يعد منصة حوار تفاعلي وفرصة رائعة لعرض الرؤى والتوصيات حول أحدث الدراسات والأبحاث الطبية عن الصحة النفسية وتبادل الخبرات، متمنيًا الخروج بتوصيات جديدة تسهم في تقديم أفضل صور الدعم النفسي للمواطنين بمختلف فئاتهم.

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