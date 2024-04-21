مجلس أمناء كليات جامعة الإسكندرية يناقش استكمال الاستعدادات الإدارية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

عقد مجلس أمناء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية اجتماعه، اليوم الأحد، برئاسة محمد فتحي أبوالنصر، أمين عام الجامعة، حيث استعرض مع أمناء الكليات استكمال الاستعدادات الإدارية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2023/ 2024، وضرورة الالتزام بالانضباط الإدارى والأداء المتميز لتتم أعمال المراقبة والملاحظة على الوجه الأكمل.

وناقش المجلس دور الكليات إداريًا فى الاستعداد للمشاركة في مسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومي- الدورة الرابعة 2024"، بهدف تشجيع التنافس الفردى والمؤسسي لنشر ثقافة التميز بالجهاز الإداري للجامعة.

وأكد على أمناء الكليات ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتدقيق البيانات وتحديثها على قاعدة بيانات مركز المعلومات.

ووجه أمين الجامعة تنفيذًا لقرارات ترشيد الإنفاق، إلى ضرورة حصر الأصناف الزائدة عن الحاجة بالمخازن حتى يتسنى إعداد خطة لإعادة توزيعها على كليات ومعاهد وفروع الجامعة وفقًا لاحتياجاتها.

وفي سياق آخر كانت قد نظمت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية زيارة ميدانية تدريبية إلى هيئة ميناء الإسكندرية لطلاب المستوى الرابع بقسم الاقتصاد بالكلية كجزء من التدريب العملي والتطبيقي لمقرر اقتصاديات النقل واللوجستيات.

تأتي الزيارة في إطار حرص الكلية على بناء القدرات العلمية والنهوض بالمعارف الاقتصادية على المستويين الأكاديمي والتطبيقي، وتنمية قدرات ومهارات الطلاب بما يستجيب للمتطلبات المهنية والوظيفية في مجالات العمل ويخدم البيئة المحلية والإقليمية والدولية.

ضم الوفد الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية، والدكتورة شيرين نصير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هند المسلمي مدرس الاقتصاد والمنسق العام للأنشطة، والدكتورة نهلة عزّام مدرس الاقتصاد، إلى جانب لفيف من أعضاء الهيئة المعاونة و48 طالبًا.

شهد اللقاء تعريفًا بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية باعتبارها واحدة من أهم وأكبر موانئ الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعريفًا بدور الهيئة ومهمتها في الاقتصاد المصري وصولًا للرؤية المستقبلية والخطة الاستراتيجية الموضوعة لتطوير الميناء وعلى رأسها مشروع ميناء الإسكندرية الكبير.