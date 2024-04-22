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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تعليمات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة الإسكندرية

مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية

ناقش الدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد اليوم الإثنين، الاستعدادات لأعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا على وكلاء الكليات ضرورة إعلان جداول الامتحانات عبر المواقع الإلكترونية للكليات على أن تراعى مواقيت الأعياد والمناسبات المختلفة.

 وشدد على التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات بالحضور، ومتابعة التزام الطلاب بالإرشادات والتوجيهات المتبعة داخل اللجان لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات، كما أكد على ضرورة الانتظام الكامل بأعمال الكنترولات لإنجاز أعمال التصحيح والرصد والمراجعة وذلك تمهيدا لإعلان نتائج الامتحانات للطلاب في أقرب وقت ممكن، وضرورة توفير المناخ الملائم، وكل الاحتياجات اللوجستية للطلاب، وتجهيز القاعات بكل ما يضمن راحتهم أثناء تأدية الامتحانات.

وقدم الدكتور على عبد المحسن التهنئة للدكتورة ماجدة محمد عبد الفتاح مدبولى الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات وعلوم البيانات بمناسبة صدور قرار الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بتعيين سيادتها قائما بعمل وكيل كلية الحاسبات وعلوم البيانات لشئون التعليم والطلاب متمنيًا لسيادتها التوفيق والسداد.

وناقش المجلس مقترحات كلية الطب لتغيير مسمى قسم الباثولوجى بالكلية إلى قسم الباثولوجيا التشريحية وتغيير مسمى قسم طب المناطق الحارة بالكلية إلى قسم الامراض المتوطنة والمعدية وطب المناطق الحارة.

 وكان قد  عقد مجلس أمناء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية إجتماعه امس، برئاسة محمد فتحي أبو النصر أمين عام الجامعة حيث استعرض مع أمناء الكليات استكمال الاستعدادات الإدارية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وضرورة الالتزام بالإنضباط الإدارى والأداء المتميز  لتتم أعمال المراقبة والملاحظة على الوجه الأكمل.

 وناقش المجلس دور الكليات إداريًا فى الاستعداد للمشاركة في مسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومى - الدورة الرابعة 2024"، بهدف تشجيع التنافس الفردى والمؤسسى لنشر ثقافة التميز بالجهاز الادارى للجامعة.

وأكد على امناء الكليات ضرورة إستكمال الإجراءات اللازمة لتدقيق البيانات وتحديثها على قاعدة بيانات مركز المعلومات.

جامعة الإسكندرية امتحانات نهاية العام مجلس شؤون التعليم جداول الامتحانات مواقيت الأعياد

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