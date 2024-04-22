الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يطلق القافلة الطبية بوحدة صحة البيطاش بنطاق حى العجمى

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يطلق القافلة الطبية الشاملة

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، القافلة الطبية بوحدة صحة البيطاش بنطاق حي العجمي ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع "مؤسسة بنك الشفاء"، والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، لجميع الفئات المستهدفة وخاصة في الأماكن الأشد احتياجًا.

وفي كلمته؛ ثمن الشريف الجهود التي تبذلها مديرية الصحة بالإسكندرية وخاصة فيما يتعلق بوصول القوافل الطبية للمناطق الأعلى في الكثافة السكانية والأكثر احتياجًا.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه عقب الكشف سيتم صرف جميع الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى تحويل كل الحالات التي تحتاج لتخصصات غير متوفرة والحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية أو تحاليل وأشعة على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بمدينة الإسكندرية لمتابعة حالتهم بالمجان، مشيرًا إلى استمرار تلك القوافل طوال العام، وذلك للتيسير على المواطنين.

وعقب تفقد الشريف القافلة الطبية استمع إلى شكاوى ومطالب المواطنين من أهالي المنطقة لتلبية احتياجاتهم.

محافظ الإسكندرية يطلق القافلة الطبية الشاملة
محافظ الإسكندرية يطلق القافلة الطبية الشاملة
محافظ الإسكندرية يطلق القافلة الطبية الشاملة
محافظ الإسكندرية يطلق القافلة الطبية الشاملة
محافظ الإسكندرية يطلق القافلة الطبية الشاملة
محافظ الإسكندرية يطلق القافلة الطبية الشاملة
محافظ الإسكندرية يطلق القافلة الطبية الشاملة
محافظ الإسكندرية يطلق القافلة الطبية الشاملة
محافظ الإسكندرية يطلق القافلة الطبية الشاملة
محافظ الإسكندرية يطلق القافلة الطبية الشاملة
محافظ الإسكندرية حي العجمي القافلة الطبية الشاملة مبادرات الصحة العامة الإسكندرية

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