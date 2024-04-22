غلق 77 منشأة وتحرير 1215 محضرًا متنوعًا بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة المعنية بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدًا على تكثيف الحملات بجميع الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات.

وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 77 منشأة، والتحفظ على 4093 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1215 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال وفرض غرامات فورية تقدر بنحو مليون و28 ألف جنيه.

وفي سياق متصل، شنت إدارة تموين العامرية، بالاشتراك مع مباحث التموين بحملة تموينية على المخابز السياحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز السياحية لحيازته 5 شكاير دقيق بلدى يستخدم فقط فى المخابز البلدية المدعمة لإنتاج الخبز البلدى المدعم بإجمالى 250 كجم دقيق بلدى مدعم وتم التحفظ على المضبوطات، وتم ضبط مخبز سياحى لحيازته 5 شكاير دقيق بلدى مدعم يستخدم فقط فى إنتاج الخبز البلدى المدعم بالمخابز البلدية المدعمة، وقام صاحب المخبز بإخفائها عن طريق تعبئتها فى عبوات دقيق فاخر بهدف الغش والتدليس والتحفظ على الشكاير الخمسة بإجمالى وزن 250 كجم.

كما ضبط مخبز سياحى لحيازته عدد شيكارتين دقيق بلدى مدعم يستخدم فقط فى إنتاج الخبز البلدى المدعم بالمخابز البلدية المدعمة وتم التحفظ على المضبوطات بإجمالى وزن 100كجم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفات.

حملات بأحياء الإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية