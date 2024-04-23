الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"خدمة المجتمع" بجامعة الإسكندرية يناقش ملف محو الأمية

مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية

أكد د.سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اهتمام جامعة الإسكندرية بدورها المجتمعى تجاه ملف محو الأمية وتقديم أشكال الدعم له، داعيًا إلى التنسيق الكامل بين كليات القطاع التربوى، وأيضًا إلى ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بما يتوافق مع أحدث المستجدات.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم، بقاعة الإجتماعات بإدارة الجامعة.

كما ناقش المجلس استعداد جامعة الإسكندرية لزيارة لجنة تقييم ملف الجامعة للمشاركة فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، وقرر المجلس تشكيل فريق مختص من وكلاء الكليات ومساعديهم لاستقبال اللجنة وتسهيل أعمالها.

أشار نائب رئيس الجامعة إلى أن آخر المستجدات في أعمال التطوير الشامل الذى يتم بالمنتدى البحرى لأعضاء هيئة التدريس (فاروس) لاستقبال واستضافة الأعضاء به، بما يليق بمكانة جامعة الإسكندرية المرموقة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور فهمي شارل الاستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة حول أهمية الانتهاء من كل التحديثات الخاصة بالملف البيئي لكليات ومعاهد الجامعة ورفعه الكترونيًا، مع التأكيد علي جاهزيته من كافة النواحي البيئية الداخلية والخارجية للجامعة والتي تدعم استراتيجيات الدولة وتحقق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تقنين أوضاع السلامة والصحة المهنية لمنشآت الجامعة المختلفة.

كما استعرض المجلس عـدد من التقارير والأنشطة والمعارض والدورات التدريبية والندوات واللقاءات العلمية والزيارات الميدانية والمجتمعية وورش العمل بكليات ومعاهد الجامعة خلال شهري مارس وابريل 2024.

وناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث، برئاسة د.هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث المنعقد أمس الإثنين، مقترح آليات وإجراءات تنفيذ توصيات تقرير التحديات التي تواجه البحث العلمي بجامعة الاسكندرية.

وأكد سعيد أنه في ضوء عمل التحالفات الإقليمية السبعة للجامعات المصرية سيتم اقتراح تشكيل اللجان الخاصة بالتحالفات الإقليمية فيما يخص البحث العلمي.

جامعة الإسكندرية خدمة المجتمع ملف محو الأمية جامعة صديقة للبيئة القطاع التربوي

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