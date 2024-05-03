مع قرب انتهاء شهر شوال يحرص الكثير على معرفة النهاردة كام شوال 2024 في تاريخ اليوم ميلادي وهجري عبر جوجل، فالالآف يهتمون بالإطلاع على التقويم الخاص به، وتكثر التساؤلات طوال الشهر عن “النهاردة كام؟”.

النهاردة كام شوال 2024 في تاريخ اليوم ميلادي وهجري

وقد انتهى شهر رمضان الكريم في عام 1445 - 2024، وبدأ علينا شهر شوال، ويتطلع المسلمون للإطلاع على التقويم للشهر كاملاً.

ويكون شهر شوال هو الشهر العاشر في الأشهر الهجرية المباركة، وفي هذه الأسطر التالية تنشر “الدستور” لكم تقويم شهر شوال 1445ه‍ في التاريخ الهجري و الميلادي.

النهاردة كام شوال 2024

التاريخ الميلادي، سيوافق اليوم 3 مايو 2024م، وبينما جاء التاريخ الهجري اليوم يوافق 24 شوال 1445 ه‍ـ.

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الجمعة:

يصادف اليوم 24 من شوال 1445ه‍: وتكون في التقويم الهجري.

ويصادف اليوم 3 من مايو 2024م: في التقويم الميلادي.

ويصادف اليوم 25 من برمودا 1740ق: وتكون في التقويم القبطي.

تقويم شهر شوال 1445​​​​​​​

يوم الجمعة 3 مايو 2024: يوافق 24 من شوال 1445.

يوم السبت 4 مايو 2024: يوافق 25 من شوال 1445.

يوم الأحد 5 مايو 2024: يوافق 26 من شوال 1445.

يوم الإثنين 6 مايو 2024: يوافق 27 من شوال 1445.

يوم الثلاثاء 7 مايو 2024: يوافق 28 من شوال 1445.

يوم الأربعاء 8 مايو 2024: يوافق 29 من شوال 1445.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

إجازة عيد الأضحى المبارك 2024: وهي بداية من يوم الأحد 16 من يونيو 2024 الذي سيوافق وقفة عيد الأضحى، وتستمر إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024 الموافق رابع أيام عيد الأضحى لعام 2024.

إجازة ثورة 30 يونيو: والتي ستوافق يوم الأحد 30 من يونيو 2024.

إجازة رأس السنة الهجرية 1446: وهي الموافق يوم الاثنين 8 من يوليو 2024.

إجازة ثورة 23 يوليو 1952: وهي الموافق يوم الثلاثاء 23 من يوليو 2024.

إجازة المولد النبوي الشريف 1446: وهي الموافق يوم الاثنين 16 من أغسطس 2024.

إجازة ذكرى حرب أكتوبر لعام 1973: وتوافق يوم الأحد 6 من أكتوبر 2024.

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