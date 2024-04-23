الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: رصف 13 شارع بأحياء عامرية أول وثان خلال 2024

أعمال رصف الشوارع
أعمال رصف الشوارع بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأضاف المحافظ، أنه استجابة لمطالب أهالي أحياء العامرية أول والعامرية ثان فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة قامت مديرية الطرق بالمحافظة بالبدء في تنفيذ أعمال الرصف بـ13 شارع من شوارع أحياء العامرية أول وثان ضمن الخطة السنوية للرصف لهذا العام؛ موضحًا أنه من المقرر رصف 5 شوارع بنطاق حي العامرية أول بتكلفة إجمالية تقدر بـ19 مليون جنيه، و8 شوارع بنطاق حي العامرية ثان بتكلفة إجمالية تقدر بـ14 مليون جنيه.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة أمل محمود، أنه خلال العام الحالي سيتم رصف 5 شوارع بنطاق حي عامرية أول وهم (قطاعات متهالكة بطريق حارس- السلام، مدخل نجع العرجي، شارع العراوة، شارع مدرسة الفنار ومركز شباب حارس بالنهضة، شارع أسماء بنت أبي بكر).

 
وأشارت إلى أنه تم البدء في أغلب الشوارع، أما حي العامرية ثان فمن المقرر رصف 8 شوارع هم (استكمال طريق الثلاث كباري مرورًا بنجع كاتب حتى كوبري قرية 7 بنجر السكر، استكمال طريق القاهر اليمين بطول 400 م، مدخل الهوارية من طريق برج العرب، شارع عمر المختار بالكنج بطول 500 متر، استكمال طريق أبو بسيسة، رصف مدخل قرية كحلة بطول500 م، استكمال رصف شارع النجع الشرقي، مدخل عرابي ابتداءً من الطريق الصحراوي)، وقد تم البدء في 3 شوارع، وجاري استكمال العمل ببقية الشوارع.

IMG-20240423-WA0008
IMG-20240423-WA0008
IMG-20240423-WA0007
IMG-20240423-WA0007
IMG-20240423-WA0006
IMG-20240423-WA0006
محافظ الإسكندرية رفع كفاءة الطرق السيولة المرورية المناطق الأشد احتياج ا ترميم الشوارع

مواد متعلقة

إزالة 399 حالة إشغال.. تواصل حملات التصدي للتعديات على الطرق بالإسكندرية

غلق 77 منشأة وتحرير 1215 محضرًا متنوعًا بالإسكندرية

"تموين الإسكندرية" تواصل حملات لمتابعة التزام المخابز بتسعيرة "رغيف العيش"

بدء حصاد الحقول الإرشادية لـ" الذهب الأصفر" بالإسكندرية

مجلس الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية يناقش توصيات تقرير تحديات البحث العلمى

محافظ الإسكندرية يطلق القافلة الطبية بوحدة صحة البيطاش بنطاق حى العجمى

تعليمات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة الإسكندرية

"صيدلة الإسكندرية" تعقد ملتقى توظيفيًا لطلابها وخريجيها

الأكثر قراءة

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

مزايا وعروض ضخمة للمصريين بالخارج.. خطة "الإسكان" لتقليل الفجوة الدولارية

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

سقوط سيارة على شريط السكة الحديد لمترو الأنفاق.. ومعدات ثقيلة لسحبها

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

5 مفاتيح لعب لدى مازيمبى قد تُفسد تأهل الأهلى لـ"نهائى إفريقيا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك