صدى كبير لمقاطعة الأسماك بالإسكندرية.. والحملة: مستمرون حتى انخفاض الأسعار

صدى وتفاعل كبير مع مقاطعة الأسماك شهدته الإسكندرية، اليوم، عقب تدشين حملة "خليها تعفن" للحث على عدم الشراء؛ حتى تنخفض أسعاره بشكل مقبول للمواطن السكندري، وذلك بعد مغالاة التجار بشكل كبير في أسعار الأسماك بكافة أنواعها.

وقال سامح دريم، مسئول مجتمع مدني، منسق حملة "خليها تعفن " لمقاطعة الأسماك بالإسكندرية، إن الحملة لاقت صدى كبيرًا بالمحافظة اليوم، من عزوف المواطنين عن الشراء في جميع أسواق الأسماك بالإسكندرية، فضلًا عن خفض العديد من التجار لأسعار الأسماك.

أضاف لـ"الدستور"، أنه تم، أمس، تدشين حملة في الإسكندرية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ذلك من خلال بوست موحد تحت شعار مبادرة مقاطعة الأسماك "خليها تعفن" واستمرار المبادرة لمدة أسبوع وذلك لاتخاذ موقف إيجابي لخفض أسعار الأسماك، بعد نجاح حملة المقاطعة في محافظة بورسعيد.

وأوضح أن رد فعل المواطنين كان مفاجأة اليوم، حيث من خلال بعض الشباب المتطوع تم رصد مردود المقاطعة على أسواق الأسماك بالإسكندرية التي كانت تشهد ركودًا كبيرًا في عمليات البيع والشراء، لافتًا إلى أن سوق الميدان أشهر أسواق الأسماك بالإسكندرية شهد ركودًا كبيرًا، ما اضطر أصحاب المحلات لخفض الأسعار من 20 إلى 30جنيهًا في الأسماك، فضلًا عن خفض سعر الجمبري بمعدل 100جنيه في سعر الكيلو.

وأشار إلى أن المستهدف هو الاستغناء عن السلعة التي يغالي التاجر في سعرها وهو ما تحدث به الرئيس عبدالفتاح السيسي كثيرًا لمواجهة جشع التجار، مشيرًا إلى أن البائع البسيط يريد الأسعار تنخفض ليبيع كميات أكبر، ولكن مشكلة ارتفاع الأسعار تكون من التجار الذين يحددون السعر وبالتالي بائع التجزئة يضع هامش ربح ليصل السعر للمواطن مغالي فيه.

وتابع أن الأصناف التي يتم التركيز عليها هي الأسماك الشعبية وجبة المواطن البسيط مثل البلطي والبوري والسردين، فزيادة الأسعار في الفترة الأخيرة للأصناف الشعبية بشكل مبالغ فيه جعل المواطنين يتفاعلون بشكل كبير وحقيقي مع المقاطعة، لافتًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة اليوم، جعل التجار يخفضون الأسعار لكي لا تفسد الأسماك، وننتظر انخفاضًا أكبر غدًا.

وقالت فتحية محمد (ربة منزل)، إن ابنتها أكدت عليها عدم شراء الأسماك وذلك للتضامن مع المقاطعة، مشيرة إلى أنها عندما نزلت لشراء احتياجاتها من السوق، شاهدت بالفعل الركود، وعدم إقبال المواطنين على شراء الأسماك.

وتابع محمد عبدالنبي، مواطن، إن هناك تفاعلًا كبيرًا مع المقاطعة، مشيرًا إلى أنها الحل الفعال، حتى تعود أسعار الأسماك كالسابق، حيث إن أسواق الأسماك شهدت في شهور قليلة ارتفاعًا كبيرًا غير مبرر، وذلك ليس لأسماك البحر فقط، لكن لأسماك البلطي أكلة الأسرة البسيطة.

اسواق الأسماك بالإسكندرية

اسواق الأسماك بالإسكندرية

اسواق الأسماك بالإسكندرية