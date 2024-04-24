الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يحضر حفل الاستقبال بمناسبة "اليوم الوطني لليونان"

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يحضر حفل اليوم الوطني لليونان

حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل الاستقبال بمناسبة اليوم الوطني لليونان، بحضور يوانيس بيراجاكيس قنصل عام اليونان بالإسكندرية.

وتوجه محافظ الإسكندرية باسمه واسم مواطني الإسكندرية بخالص التهنئة للجالية اليونانية بالإسكندرية والشعب اليوناني بمناسبة اليوم الوطني لليونان، معربًا عن سعادته بمشاركته للاحتفال باليوم الوطني لليونان.

وأكد أن العلاقات المصرية اليونانية شهدت نقلة نوعية على الصعيدين السياسي والاقتصادي وأصبحت نموذجًا يحتذى به في التعاون الثنائي، وتعزيز الاستفادة من الثروات الطبيعية في شرق المتوسط.

ورحب بتعزيز فرص الشراكة بين الجانبين على كافة الأصعدة، وخاصة في المجال الاستثماري.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء بحري محمد نبيل، قائد الأسطول الشمالي، واللواء بحري سامر ندا، قائد القاعدة البحرية بالإسكندرية
بالإضافة إلى نخبة من القناصل ورجال الأعمال بالإسكندرية.

جانب من حضور محافظ الإسكندرية حفل اليوم الوطني لليونان
جانب من حضور محافظ الإسكندرية حفل اليوم الوطني لليونان
جانب من حضور محافظ الإسكندرية حفل اليوم الوطني لليونان
جانب من حضور محافظ الإسكندرية حفل اليوم الوطني لليونان
جانب من حضور محافظ الإسكندرية حفل اليوم الوطني لليونان
جانب من حضور محافظ الإسكندرية حفل اليوم الوطني لليونان
جانب من حضور محافظ الإسكندرية حفل اليوم الوطني لليونان
جانب من حضور محافظ الإسكندرية حفل اليوم الوطني لليونان
محافظ الإسكندرية اليوم الوطني لليونان قنصل عام اليونان العلاقات المصرية اليونانية الجالية اليونانية

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