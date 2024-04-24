محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الـ59 للحساسية والمناعة

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ59 للحساسية والمناعة الذي تنظمه جمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة بالتعاون مع الجهات المعنية والذي يمتد لمدة 3 أيام.

وخلال كلمته، توجه محافظ الإسكندرية بالشكر والتقدير إلى أعضاء جمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة، على إقامة هذا المؤتمر الدولي المتميز، والذي يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات العلمية بين الأطباء لتقديم كل ما هو جديد في العلاج والتشخيص.

وأكد تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لدعم الملف الصحي بالإسكندرية، وأنه على أتم الاستعداد لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى متكامل لعلاج أمراض الصدر والحساسية بالإسكندرية.

وشدد على أن إقامة ورعاية مثل هذه المؤتمرات هو خير دليل على مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع.

وخلال المؤتمر، شكر الدكتور سمير خضر رئيس جمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة، محافظ الإسكندرية لدعمه الدائم والمستمر لجمعية الإسكندرية للحساسية، وتخصيص مكان مميز في وحدة طب الأسرة بسان ستيفانو وافتتاح أول مركز متخصص يخدم الإسكندرية والبحيرة ومطروح لعلاج أمراض الصدر والحساسية بالمجان.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور سمير خضر رئيس جمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة، والدكتور محمود الزلباني نائب رئيس الجمعية والدكتور ثروت غنيم عضو الجمعية، والدكتور مجدي أبو ريان عضو الجمعية.

وكان قد حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل الاستقبال بمناسبة اليوم الوطني لليونان، وذلك بحضور السيد يوانيس بيراجاكيس قنصل عام اليونان بالإسكندرية.

وتوجه محافظ الإسكندرية باسمه واسم مواطني الإسكندرية بخالص التهنئة للجالية اليونانية بالإسكندرية والشعب اليوناني بمناسبة اليوم الوطني لليونان، معربًا عن سعادته بمشاركته للاحتفال باليوم الوطني لليونان.

وأكد أن العلاقات المصرية اليونانية شهدت نقلة نوعية على الصعيدين السياسي والاقتصادي وأصبحت نموذجًا يحتذى به في التعاون الثنائي، وتعزيز الاستفادة من الثروات الطبيعية في شرق المتوسط، ورحب بتعزيز فرص الشراكة بين الجانبين على كافة الأصعدة، وخاصة في المجال الاستثماري.

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