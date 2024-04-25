الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مشاركة متميزة لمكتبة الإسكندرية بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تشارك مكتبة الإسكندرية، في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب الذي تنطلق أعمال دورته الـ 33 من يوم 29 أبريل الجاري وتستمر حتى 5 مايو المقبل والذي يقوم بتنفيذه مركز أبو ظبي للغة العربية تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بشكل مميز.


وقال الدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تشارك في هذه الدورة بمشاركة فاعلة، خاصة وأن مصر هي ضيف الشرف، وأن الأديب العالمي نجيب محفوظ هو الشخصية المحورية للمعرض، لأنه عميد الرواية العربية، وهو أول عربي يحصل جائزة نوبل. 


وأضاف أن المكتبة تشارك بركن خاص في جناح مكتبات العالم، كما يشارك وفد رفيع المستوى من المكتبة في برنامج الفعاليات، حيث يشارك الدكتور أحمد زايد في الندوة الافتتاحية للشخصية المحورية وضيف الشرف بعنوان "نجيب محفوظ.. مرآة للتاريخ والمجتمع". 


كما يشارك الدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، بندوة حول كتاب المعرض (كليلة ودمنة) حيث يقدم إطلالة حول مخطوطات كليلة ودمنة، كما يشارك المهندس أحمد سمير؛ رئيس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بندوة حول "التحول الرقمي والرقمنة بوابة المعرفة والتمكين في القرن الحادي والعشرين: نظرة على دور مكتبة الإسكندرية"، ويقدم كل من محمد صبحي رئيس قسم ذوي الاحتياجات الخاصة والاستاذة مروة الغرباوي مير إدارة خدمات المكتبات المتخصصة ورشة حول الخدمات التي تقدمها مكتبة الإسكندرية لذوى الاحتياجات الخاصة،ويقدم الدكتور مدحت عيسى؛ قائم بأعمال مدير مركز ومتحف المخطوطات ورشة حول المخطوط العربي بين الأصل والمطبوع وهي تتبع ملامح المخطوط العربي.


جدير بالذكر أن السيدة أم كلثوم ابنة الأديب العالمي نجيب محفوظ أهدت مكتبته الخاصة إلى مكتبة الإسكندرية، لعرضها ضمن المجموعات الخاصة بالمكتبة، وسوف يتم الإعلان عنها قريبًا.

مكتبة الاسكندرية معرض أبو ظبي الدولي نجيب محفوظ جناح مكتبات العالم ضيف الشرف

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