محافظ الإسكندرية يتفقد الشوارع التى تم رصفها ورفع كفاءتها بحى الجمرك

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، الشوارع التي تم الانتهاء من رفع كفاءتها بنطاق حي الجمرك وهي "شارع العدوى باب واحد، وشارع سانت كاترين المنشية الصغيرة، وشارع إسحاق نديم، وشارع الأهرام المنشية بمحيط التمثال" بتكلفة نحو 800 ألف جنيه.

كما تفقد شارع إسماعيل صبري والمقرر رصفه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، والمهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، والنائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، والنائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ.

ولفت "الشريف"، إلى أن المحافظة تعمل بكل جهد؛ لرفع كفاءة منظومة الرصف بالمحافظة؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على ضرورة الاهتمام برصف الطرق وترميم الحفر والمطبات في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وكان قد أشار الشريف"، إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأضاف المحافظ أنه استجابة لمطالب أهالي أحياء العامرية أول والعامرية ثان فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة قامت مديرية الطرق بالمحافظة بالبدء في تنفيذ أعمال الرصف بـ13 شارعا من شوارع أحياء العامرية أول وثان ضمن الخطة السنوية للرصف لهذا العام؛ موضحًا أنه من المقرر رصف 5 شوارع بنطاق حي العامرية أول، بتكلفة إجمالية تقدر بـ19 مليون جنيه، و8 شوارع بنطاق حي العامرية ثان بتكلفة إجمالية تقدر بـ14 مليون جنيه.

من جانبها أوضحت المهندسة أمل محمود، أنه خلال العام الحالي سيتم رصف 5 شوارع بنطاق حي عامرية أول، وهي "قطاعات متهالكة بطريق حارس- السلام، مدخل نجع العرجي، شارع العراوة، شارع مدرسة الفنار ومركز شباب حارس بالنهضة، شارع أسماء بنت أبي بكر".

وقد تم البدء في أغلب الشوارع، أما حي العامرية ثان، فمن المقرر رصف 8 شوارع، هي "استكمال طريق الثلاث كباري مرورًا بنجع كاتب حتى كوبري قرية 7 بنجر السكر، استكمال طريق القاهر اليمين بطول 400 م، مدخل الهوارية من طريق برج العرب، شارع عمر المختار بالكنج بطول 500 متر، استكمال طريق أبو بسيسة، رصف مدخل قرية كحلة بطول500 م، استكمال رصف شارع النجع الشرقي، مدخل عرابي ابتداءً من الطريق الصحراوي" وقد تم البدء في 3 شوارع، وجار استكمال العمل ببقية الشوارع.