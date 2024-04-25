انطلاق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة اليوم

تنطلق اليوم، فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة بحفل الافتتاح بمسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، في الفترة من 25حتى 30 من أبريل الجاري، برئاسة المخرج محمد محمود، ويتم خلال المهرجان تكريم ثلاثة من صناع الأفلام وهم الفنان سيد رجب، المصور والمخرج إسلام كمال، ومنفذ الديكور وصانع التروكاج أحمد عرابي.

يضم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قائمة أفلام سيتم عرضها ضمن فعاليات الدورة العاشرة، لتشمل تشكيلة مختارة من أهم الإنتاجات العالمية والإقليمية والمصرية التي شاركت في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم، بجانب محاولة استكشاف أصوات جديدة من المواهب.

وقال موني محمود، المدير الفني للمهرجان، أن المهرجان أمام تحدي مستمر للحصول على أقوى الأفلام، حتى أصبح موعد هام ومنصّة غنية تحتفي بالفيلم القصير وصناعه، وفي ظل حرص المهرجان على تشجيع صناع الأفلام القصيرة ودعمهم، يتم تقديم جائزة خاصة هذا العام لأفضل سيناريو فيلم عربي.

وتشمل مسابقات المهرجان: مسابقة الأفلام الروائية- دولي، مسابقة الأفلام الوثائقية- دولي، مسابقة أفلام التحريك- دولي، مسابقة الطلبة - للمصريين.



لجان تحكيم المسابقات

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن أعضاء لجان تحكيم عدد من المسابقات في الدورة العاشرة، وهي مسابقة الأفلام العربية والطلبة وتضم في لجنة تحكيمها كل من: الدكتورة نائلة عمارة، عميد كلية الإعلام جامعة فاروس، الفنان أحمد مجدي، ممثل ومخرج ومنتج مصري، العماني حميد بن سعيد بن راشد العامري، سيناريست ومخرج أفلام روائية وتسجيلية قصيرة.

أما لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين فتضم كل من: د. ناجي وديد فوزي المخرج والمصور السينمائي وأستاذ النقد السينمائي بأكاديمية الفنون، والناقدة ناهد صلاح، الكاتبة والناقدة السينمائية وعضو نقابة الصحفيين المصريين، الصحفي والناقد وائل سعيد، كاتب وناقد مصري وصحفي حر.

سينما المكفوفين

كما يقيم المهرجان ضمن فعالياته في دورته العاشرة برنامج "سينما المكفوفين"، في إطار حرص المهرجان إقامة فعاليات فنية أساسية وموازية تخدم المجتمع المدني بالإسكندرية، حيث تعد التجربة هى الأولى من نوعها بمصر من خلال مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، وفيها يتم عرض عدد من الأفلام القصيرة لجمهور المكفوفين بواسطة شرح الصورة السينمائية.

وأوضح محمد جلال منسق عام المهرجان ومؤسس برنامج "سينما المكفوفين" بأن البرنامج يعد خطوه اولى ضمن عدد من الفعاليات والورش الفنية الموجهة لذوي الهمم بالتعاون والشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج اخوتنا من ذوي الهمم فى جميع المجالات ولاسيما الفنية، وتلبية لهذا النداء سوف نبذل قصارى جهدنا إنجاح الفكرة.

وأشار إلى أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ابدت إعجابها الشديد بالفكرة، ويعد مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير هو صاحب السبق فى تنفيذ هذا البرنامج بمصر،

لجنة تحكيم دولية نسائية

اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، لجنة تحكيم دولية تضم 5 مبدعات لتصبح لجنة نسائية خالصة تتوج الدورة العاشرة، إيمانا بأهمية دور المرة في السينما ودعما لها، وتضم اللجنة كل من:نجوى نجار، كاتبة - مخرجة فلسطينية، ناديا عليوات- منتجة وكاتبة سيناريو أردنية، كندة علوش ممثلة سورية، كوثر يونس صانعة أفلام مصرية، ليلى بالرحومة من تونس.

وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية ونقابة المهن السينمائية.