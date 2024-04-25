توافد نجوم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ورانيا يوسف وسيد رجب أول الحضور

بدأ منذ قليل توافد نجوم وضيوف مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة على حفل الافتتاح بمسرح سيد رويش أوبرا الإسكندرية، وكان من أول الحضور الفنان سيد رجب، والفنانة رانيا يوسف، والفنانة سلوى محمد علي، والفنان أحمد مجدى وعدد من النجوم الفنانين في مصر والعالم العربي وعلى المستوى الدولي.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وقال خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، إن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، استطاع أن يحقق طفرة كبيرة من خلال النجوم الشباب ليصل إلى دورته العاشرة، محققًا نجاحًا كبيرًا.

وتنطلق اليوم الخميس فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والتي تستمر حتى 30 إبريل الجاري بالعديد من العروض والورش السينمائية.

ويفتتح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة بفيلم من المملكة المتحدة "النداء الأخير - Last Call" للمخرج هاري هولاند وهو من بطولة النجم توم هولاند والذي شارك في سلسلة أفلام “Spiderman - Uncharted - Venom”، شارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية، وهو يشارك ضمن المسابقة الدولية في عرضة الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وكشفت إدارة المهرجان عن قائمة أفلامه التي سيتم عرضها خلال فعالياته والتي تتسع لتشمل تشكيلة مختارة من أهم الإنتاجات العالمية والإقليمية والمصرية التي شاركت في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم، بجانب محاولة استكشاف أصوات جديدة من المواهب، وتضم "مسابقة الأفلام الروائية- دولي، مسابقة الأفلام الوثائقية- دولي، مسابقة أفلام التحريك- دولي، مسابقة الطلبة - للمصريين".

وقال موني محمود المدير الفني للمهرجان، إن المهرجان أمام تحدي مستمر للحصول على أقوى الأفلام، حتى أصبح موعد هام ومنصّة غنية تحتفي بالفيلم القصير وصناعه.

وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية ونقابة المهن السينمائية.

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