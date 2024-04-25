الملك أحمد فؤاد يزور المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية (صور)

واصل الملك فؤاد الثاني، ملك مصر السابق، برنامج زيارته لمدينة الإسكندرية ومعالمها السياحية والأثرية، حيث أجرى اليوم، رفقة ابنه الأمير محمد علي والوفد المرافق، زيارة للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

واستقبلت الدكتورة ولاء مصطفي، مدير عام المتحف اليوناني، الملك فؤاد الثاني وابنه واصطحبتهما في جولة تعريفية داخل قاعاته المختلفة وقدمت لهما شرحًا عن تاريخ المتحف ومقتنياته الأثرية التي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي للعصرين اليوناني والروماني في مصر منذ ما قبل الإسكندر الأكبر وحتى العصر البيزنطي مرورًا بالعصر البطلمي والروماني.

وعبر ملك مصر السابق عن سعادته بزيارة المتحف والتعرف على كنوزه الفريدة، وحرص على التقاط الصور التذكارية تخليدًا لهذه الزيارة وتسجيلها في سجل كبار الزوار بالمتحف.

وكان قد تضمنت زيارة الملك أحمد فؤاد الثاني، نجل الملك فاروق الأول وأسرته لعروس البحر المتوسط، التي بدأت قبل يومبن، العديد من الأماكن الأثرية والتراثية، ومنها مكتبة الإسكندرية، وقصر المنتزة، ومنطقة محطة الرمل ومكتبة الإسكندرية.

وزار الملك السابق تماثيل محمد علي باشا، والخديوي إسماعيل، كما قام بالتنزه بمنطقة محطة الرمل فضلا عن زيارة القصر الملكي بحدائق المنتزة الملكية، حيث حرص على ألتقاط العيد من الصور مع أسرته بداخل أروقة القصر.

جولة تفقدية في أقسام مكتبة الإسكندرية

كما شملت زيارة الملك أحمد فؤاد الثاني مكتبة الإسكندرية، حيث استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، الملك أحمد فؤاد الثاني؛ والوفد المرافق له في زيارة إلى مكتبة الإسكندرية، تضمنت جولة تفقدية في أقسامها ومتاحفها المختلفة.

وعبر الدكتور أحمد زايد عن سعادته واعتزازه باستقبال ملك مصر السابق، في مكتبة الإسكندرية، هذا الصرح الثقافي الذي يهتم بتاريخ مصر ويوثقه، داعيًا "فؤاد" إلى منح المكتبة جميع الوثائق الخاصة بالأسرة العلوية التي يمتلكها حتى يتم توثيقها وعرضها في المكتبة.

ومن جانبه؛ أشاد بالمكتبة وبدورها الفكري والثقافي في مصر، مضيفًا خلال كلمته في دفتر توقيعات كبار الزوار "سعيد بوجودي في هذا الصرح العظيم وفخور بهذا الإنجاز الرائع".

وحرص "فؤاد" على الاطلاع على الكتب والوثائق النادرة التي تعود إلى أسرته، من بينها المجموعة الخاصة بالملك فاروق، والعدد التذكاري لمجلة المصور الصادر وقت تتويج الملك فاروق، وأخرى عن زواج الأميرة فوزية من شاه إيران.