محافظ الإسكندرية يستقبل "أحمد فؤاد الثانى" باستاد الإسكندرية الرياضي الدولى

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أحمد فؤاد الثاني ملك مصر والسودان سابقًا، وابنه الأمير محمد علي، والوفد المرافق لهم، في زيارة إلى ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

رحب اللواء محمد الشريف بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية، بالملك أحمد فؤاد الثاني، معربًا عن سعادته واعتزازه بزيارته مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، متمنيًا لجلالته والوفد المرافق له قضاء أوقات سعيدة داخل الإسكندرية وزيارة المزيد من معالمها.

وخلال الزيارة، أطلق محافظ الإسكندرية وأحمد فؤاد، حمامة بيضاء من داخل مقصورة الإستاد الرئيسية تيمنًا بالسلام،كما زارا القاعة الملكية المعروفة بقاعة الملك فاروق في ستاد الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء هشام لطفي مدير استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، ومحمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، والدكتورة أمل العرجاوي مدير مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط.

وواصل الملك فؤاد الثاني، ملك مصر السابق، برنامج زيارته لمدينة الإسكندرية ومعالمها السياحية والآثرية، حيث أجرى اليوم، رفقة ابنه الأمير محمد علي والوفد المرافق، زيارة للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

واستقبلت الدكتورة ولاء مصطفي مدير عام المتحف اليوناني، الملك فؤاد الثاني وابنه واصطحبتهم في جولة تعريفيه داخل قاعاته المختلفة وقدمت لهم شرحا عن تاريخ المتحف ومقتنياته الأثرية التي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي للعصرين اليوناني والروماني في مصر منذ ما قبل الإسكندر الأكبر وحتى العصر البيزنطي مرورا بالعصر البطلمي والروماني.

وعبر ملك مصر السابق عن سعادته بزيارة المتحف والتعرف على كنوزه الفريدة، وحرص على التقاط الصور التذكارية تخليدًا لهذه الزيارة وتسجيلها في سجل كبار الزوار بالمتحف.



وكان قد تضمنت زيارة الملك أحمد فؤاد الثاني، نجل الملك فاروق الأول وأسرته لعروس البحر المتوسط، التي بدأت قبل يومبن، العديد من الأماكن الأثرية والتراثية، ومنها مكتبة الإسكندرية، وقصر المنتزة، ومنطقة محطة الرمل ومكتبة.

محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني

محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني

محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني

محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني

محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني

محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني