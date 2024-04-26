كلية التمريض جامعة الإسكندرية تعقد مؤتمرها الطلابي الأول

نظمت كلية التمريض بجامعة الإسكندرية، مؤتمرها الطلابي الأول والذى عقد تحت عنوان " تجاه التنمية المستدامة: منظور طلاب التمريض" وذلك بمقر الكلية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف وتوجيه الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة نفرتيتي حسن ذكى عميد الكلية، والدكتورة حنان حسني الشربيني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض.

التنمية المستدامة مبدأ أساسي يجب أن يضعه الجميع نصب أعينهم والكلية ملتزمة بتعزيزه

وأكدت الدكتورة نفرتيتي حسن زكي عميد الكلية، أن التنمية المستدامة هى مبدأ أساسي يجب أن يضعه الجميع نصب أعينهم، موضحة أن الكلية كمؤسسة تعليمية ملتزمة بتعزيز هذا المفهوم وتشجيع البحث والابتكار في مجال الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الرعاية التي توليها الدولة المصرية نحو تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الفاعلة لتحقيقها هي إحدى الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.

فيما أشارت الدكتورة حنان حسني الشربيني، إلى أن المؤتمر يهدف إلى إبراز الدور الريادي لطلاب جامعة الإسكندرية بصفة عامة، وطلاب كلية التمريض بصفة خاصة تجاه التنمية المستدامة والتي ترسم خارطة الطريق تجاه تحقيق حلم الجمهورية الجديدة.

وأضافت، أن الكلية شرفت بتقديم نماذج طلابية واعية قدر المسؤولية تعمل تجاه المستقبل بخطى واعدة، وتضمنت المشاركات العلمية للطلاب بالمؤتمر على 11 عرض تقديمي وبحث علمي وأيضا 10 "بوسترات" في مجال التنمية المستدامة.

التعليم يعد مفتاح النجاح لأي مهنة

فيما أكدت الدكتورة سلوى البدرى أستاذ ورئيس قسم التمريض الباطن والجراحي ورئيس المؤتمر، أن التعليم يعد مفتاح النجاح لأي مهنة ولا سيما أرقى المهن مهنة التمريض التي تتعامل مع الانسان لذا كانت مشاركة الطلاب في هذا المؤتمر إضافة، وقالت أن المؤتمر يعد بداية لسلسلة من المؤتمرات العلمية الطلابية التى تهتم بكل جديد فى عالم التمريض.

وأشارت الدكتور علا ممدوح سكرتير عام المؤتمر، أن الطلاب ومنسقي الأقسام العلمية قد بذلوا مجهود غير مسبوق لاخراج المؤتمر العلمي بالشكل الذي يليق بكلية التمريض متمنية لهم ولجميع الحضور يوم علمي مثمر.

المؤتمر الطلابي الأول لكلية التمريض

المؤتمر الطلابي الأول لكلية التمريض

المؤتمر الطلابي الأول لكلية التمريض