بعد تكريمه بمهرجان الفيلم القصير.. سيد رجب: جمهور الإسكندرية ذواق للفن

كرم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير خلال حفل افتتاح الدورة العاشرة مساء اليوم الخميس، الفنان الكبير سيد رجب، حيث قدمت فقرة التكريم الفنانة سلوى محمد علي مشيرة إلى أنه الغني بالخبرات الفنية، وهو سيد الحكائين.

وعبر الفنان سيد رجب، عن سعادته بالتكريم في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، موجهًا الشكر للمهرجان، متمنيًا أن يكون من أكبر مهرجانات العالم لأن جمهور الإسكندرية يستحق.

وقال رجب، إن السينما بالنسبة له كانت تحقيق حلم، كان يتمني المشاركة به، مشيرًا إلى أن الإسكندرية دائمًا هي مدينة الفن والثقافة، لذلك كان عندما نريد معرفة مستوى عرض فني نعرضه في الإسكندرية لأنه جمهور ذواق.

فيلم افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وعقب التكريم تم عرض فيلم افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة، وهو فيلم من المملكة المتحدة "النداء الأخير - Last Call" للمخرج هاري هولاند وهو من بطولة النجم توم هولاند، وشارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية، وهو يشارك ضمن المسابقة الدولية في عرضة الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا.



كما تم إعلان جدول الفعاليات، وقائمة افلام المهرجان التي سيتم عرضها حتى الختام في 30 إبريل الجاري، والتي تتسع لتشمل تشكيلة مختارة من أهم الإنتاجات العالمية والإقليمية والمصرية التي شاركت في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم، بجانب محاولة استكشاف أصوات جديدة من المواهب،

لجان تحكيم المهرجان

كما تم الإعلان عن لجان تحكيم المهرجان، وهي: لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية والطلبة، وتضم كل من: الدكتورة نائلة عمارة، عميد كلية الإعلام جامعة فاروس، الفنان أحمد مجدي، ممثل ومخرج ومنتج مصري، العماني حميد بن سعيد بن راشد العامري، سيناريست ومخرج أفلام روائية وتسجيلية قصيرة، أما لجنة تحكيم "جمعية نقاد السينما المصريين" فتضم كل من: د. ناجي وديد فوزي المخرج والمصور السينمائي وأستاذ النقد السينمائي بأكاديمية الفنون، والناقدة ناهد صلاح، الكاتبة والناقدة السينمائية وعضو نقابة الصحفيين المصريين، الصحفي والناقد وائل سعيد، كاتب وناقد مصري وصحفي حر.

تكريم سيد رجب من مهرجان الفيلم القصير

تكريم سيد رجب