محمد العدل: مهرجان الإسكندرية بدأ دعايته من 10سنوات على "عربة كارو"

أعرب الدكتور محمد العدل، المنتج السينمائي والرئيس الشرفي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن سعادته بالدورة العاشرة من المهرجان الذي يشارك فيها نجوم سينمائيون وأساتذة في صناعة السينما، مضيفًا: “كنا نتمنى وجودهم منذ الدورة، وهذا بفضل جمهور الإسكندرية العظيم”.

وقال العدل، إن هذا المهرجان بدأ دعايته على "عربة كارو" وهو ما أبهره بأسلوب الدعاية، حتى وصل للدورة العاشرة، موجهًا الشكر لجميع الشباب القائم على المهرجان.

وأوضح العدل، أن المهرجان هو المهرجان الوحيد بعد مهرجان القاهرة السينمائي الذي تكون صالات العرض به "كومبليت"، لافتًا إلى أن على الإسكندرية أن تفخر أن هذا المهرجان الوحيد الذي يصنعه أبناء المحافظة، ويحضره جمهور المحافظة، وهذا لا يوجد في أي محافظة في مصر.

افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة

وانطلق مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة، بمسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، بحضور عدد من الفنانين، وصناع الأفلام، وأعضاء لجان تحكيم مسابقات المهرجان التي تستمر فعالياته من 25حتى 30إبريل الجاري.

وبدأت الاحتفالية بفقرة فنية غنائية على إيقاع الطبلة والدِف على لفرقة فلكلوريتا، والتي قدمت عددا من الأغاني الفلكلورية المصرية والسكندرية، وتم عرض فيديو يوثق دورات المهرجان على مدار 9 دورات سابقة حتى الوصول للدورة العاشرة.

وكشفت إدارة المهرجان عن قائمة أفلامه التي سيتم عرضها خلال فعالياته والتي تتسع لتشمل تشكيلة مختارة من أهم الإنتاجات العالمية والإقليمية والمصرية التي شاركت في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم، بجانب محاولة استكشاف أصوات جديدة من المواهب، وتضم "مسابقة الأفلام الروائية - دولي، مسابقة الأفلام الوثائقية- دولي، مسابقة أفلام التحريك- دولي، مسابقة الطلبة - للمصريين".

وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية ونقابة المهن السينمائية.