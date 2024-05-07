نصب على الأهالي في 40 مليون جنيه.. القبض على "مستريح شبين الكوم" بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز شبين الكوم في المنوفية، بقيادة المقدم محمد المغربي، من ضبط شخص نصب على الأهالي بأكثر من 40 مليون جنيه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضيه.

وكان قد شهدت قرية ميت خلف التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نصب شخص على العديد من الأهالي في مبالغ ماليه تخطت 40 مليون جنيه، أقنعهم بتشغليها في الهواتف الذكية وتقاسم الأرباح.

وتلقى اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم العميد محمد جمع’ يفيد بورود عدة بلاغات وتحرير العديد من المحاضر بقيام شاب ثلاثيني من قرية ميت خلف في شبين الكوم بالنصب والاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بالقرية والقرى المجاورة.

وجرى ضبط المتهم "محمد، ع، ا، م" البالغ من العمر 34عاما ومقيم بقرية ميت خلف التابعه لمركز شبين الكوم عقب اختفاؤه بساعات قليلة من تحرير عدة محاضر،،

وأكد أحد الضحايا، أن المتهم أوهمهم أنه يقوم بتجارة رابحة في الهواتف الذكية تدر أضعاف ما يتم دفعه، وأقنع عدد منهم بذلك، قبل أن يخدعهم ويهرب بما جمعه منهم.

وأضاف أحد الضحايا ويدعى طلال مداح، أن الشاب اكتسب ثقة الجميع نظرا لعمله بشركة كبيرة، وعمل والده ووالدته في وظائف مرموقة.