الإثنين 06 مايو 2024
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محافظات

كشف لغز العثور على جثمان سيدة مجهولة الهوية بترعة النعناعية في المنوفية

صوره من موقع الحادث
صوره من موقع الحادث

شهدت قرية نادر التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية العثور على جثمان سيده أربعينه في ترعة النعناعية، وعلى الفور قام الأهالي باإبلاغ مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال والتعرف على الجثمان.


وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء الأمير الشربيني يفيد بالعثور على جثمان سيده أربعينه مجهولة الهويه بترعة النعناعية الماره بقرية نادر التابعه لذات المركز وتم تحرير محضر بالواقعه.


وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء بقيادة الرائد كريم الضبع رئيس المباحث، للتعرف على الجثمان وتبين أنها لسيدة أربعينة تدعي "فوزية، ع، ش" ومقيمة قرية زاوية الناعورة وكانت قد أصيبت بحالة إغماء أثناء مرورها صباحا فاانزلقت قدامها وتوفيت بااسفكيسيا الغرق وقام الأهالي بالعثور على جثمانها بترعة النعناعية.

وبسؤال الزوج أكد ان زوجته تعانى من أمراض احيانا تفقدها الوعي وتم تحرير المحضر الازم بالواقعه وامرت النيابة العامة بدفن الجثمان وتم دفنها بمقابر العائله بقرية زاوية الناعورة.

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