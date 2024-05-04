مصرع طفل أسفل عجلات سيارة حضانته في المنوفية

لقي طفل عمره 3 سنوات مصرعه أسفل عجلات سيارة حضانة بمدينة السادات في المنوفية، وذلك عقب نزوله منها أمام منزله، حيث دهسه السائق من الخلف وفشلت محاولات إنقاذ حياته وسط حالة من الحزن بين كافة الأهالي.

تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد ورود بلاغ مصرع طفل في حادث سيارة، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى السادات التخصصي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للتحقيق في الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع أحمد هيثم عبد اللطيف 3 سنوات، مقيم مدينة السادات، وأوضحت أسرته في التحقيقات أن سيارة الحضانة المتسببة في الحادث وصدمت الطفل من الخلف.

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وجاء تقرير مفتش الصحة عن الحادث أن سبب الوفاة كسور في الجمجمة والضلوع وتهتك لأنسجة الرقبة والوجه ونزيف داخلي بالصدر والمخ بسبب الدهس الذي تعرض له جثمان الطفل من السيارة.