السيطرة على حريق مخزن خردة فى أشمون بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على حريق هائل نشب في مخزن خردة بالقرب من عزبة النجار التابعة لمركز أشمون، وذلك بعد بلاغ وصل لغرفة عمليات الحماية المدنية.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبوالعزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحريق في مخزن خردة، وعلى الفور تم التنسيق مع الحماية المدنية للدفع بسيارات وحدة إطفاء أشمون.

وانتقل العميد محمد أبوالعزم، مأمور مركز شرطة أشمون، على رأس قوة أمنية، مصاحبة لقوات الحماية المدنية؛ للوقوف على جهود الإطفاء والتعامل مع حريق مخزن الخردة، ونجحت تلك الجهود في السيطرة على الحريق دون أي إصابات ومنع انتقالها إلى أماكن أخرى.

وحررت القوة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية حيال الحريق وحصر التلفيات الموجودة داخل مخزن الخردة.