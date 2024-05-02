الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"مياه المنوفية" تعلن خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر مايو 2024

المهندس محمد نجيب
المهندس محمد نجيب صالح،

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، خطة غسل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدورى للشبكات خلال شهر مايو 2024م.

وأكد على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفورى مع أى طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

رئيس مياه المنوفية يتابع إصلاح عطل بخط طرد 12 بوصة بمدينة منوف

وعلى صعيد آخر منفصل، كان قد تابع الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أعمال إصلاح عطل بخط طرد 12 بوصة بمدينة منوف أمام موقف مصر،بحضور المهندس احمد القواس مدير فرع الشركه بمنوف.

وأوضح رئيس الشركة أن المناطق المتأثرة بالعطل شملت منطقة موقف مصر حتي شارع الزراعة بمدينة منوف؛ موجها بسرعة الانتهاء من إصلاح العطل، وتسيير حركة المرور، وتوفير المعدات والمهمات اللازمة للإصلاح مع الإلتزام باتخاذ كافه إجراءات السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامة الجميع.

وفى سياق متصل، تابع رئيس الشركة،أعمال تنفيذ مشىروع الصرف الصحي بكفر شنوفة بمركز شبين الكوم فى إطار حرصه على الحفاظ على الخدمة المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأكد، سعي الشركة للقضاء على المشكلات التي تؤثر على كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين والحفاظ، على الاستثمارات التى تضخها الدولة في البنية التحتية والوصول لمستوى الجوده الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.

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محافظة المنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية خطة غسيل الشبكات مواعيد قطع المياه خطة شهر مايو

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