رئيس جامعة المنوفية: موافقة لجنة القطاع الطبي لإنشاء معهد الأورام

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الجلسة الشهرية لمجلس جامعة المنوفية بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب وعمداء الكليات.

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بتقديم التهنئة باسم المجلس للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى والقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الثانى والأربعين، مثمنا جهود القيادة السياسية لتنمية سيناء والجهود غير المسبوقة التى تمت لتحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات.

وأعلن رئيس الجامعة، موافقة لجنة القطاع الطبى بشأن إنشاء معهد الأورام بجامعة المنوفية، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد الذى يضاف إلى الإنجازات التى تحققها الجامعة فى إطار سعيها الدائم لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية والتعليمية وإنشاء معهد متخصص للأورام لتوفير أقصى رعاية ممكنة لمرضى الأورام، وتوفير التعليم الطبي المستمر، وتدريب الباحثين والأطباء في مجال علاج الأورام.

وأحاط رئيس الجامعة، أعضاء المجلس بشأن آخر مستجدات استلام ٢٠٠ فدان بمدينة السادات والتى تم تخصيصها لصالح توسعات جامعة المنوفية، والتى سيتم استلامها وإجراءات نقل أصولها قريبا، وناقش رئيس الجامعة الخطة المستقبلية لاستغلال الأرض ومقترح إنشاء جامعة تكنولوجية لخدمة المنطقة الصناعية وتنفيذا لتوجهات القيادة السياسية للتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية وتطوير التعليم الفنى والمهنى، ووجه بتشكيل لجنة لوضع التصور النهائى واللائحة المقترحة للبرامج التعليمية التى سيتم إدراجها، كما اقترح رئيس الجامعة إنشاء جامعة دولية تخدم أهداف الاستراتيجية العليا للتعليم العالى.

كما أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بشأن إنهاء إجراءات الحصول على ٥ أفدنة بمدينة السادات والتى تم تخصيصها للجامعة بديلا لأرض مزرعة الراهب.





وأشاد بيوم الكشف المجانى الذى نظمته كلية طب الأسنان بالعيادات الخارجية للكلية، وذلك حرصا من الجامعة علي تخفيف العبء عن المواطنين من أبناء المحافظة وجميع العاملين بالجامعة وتقديم مختلف الخدمات العلاجية لهم في جميع التخصصات، موجها الشكر للعميد ولجميع المشاركين فى هذه المبادرة المجتمعية.

كما أشاد رئيس الجامعة، بالفريق الطبي بقسم جراحة التجميل بالمستشفيات الجامعية الذي نجح في إعادة يد شاب مبتورة للحركة بعد عملية جراحية ناجحة استغرقت ١٠ ساعات.

ووجه القاصد، الشكر لمركز تعليم الكبار ولجميع الكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار بمناسبة نجاحهم في محو أمية عدد 6656 مواطن بدورة يناير 2024 وحصول جامعة المنوفية علي المركز السادس علي مستوي الجامعات المصرية بدورة يناير وبذلك تكون الجامعة قد نجحت في محو أمية 79393 مواطن منذ عام 2014 بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وخارج المحافظة.

وشدد على سرعة الانتهاء من إرسال الخطط الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2023/2024، والانتهاء من التعديلات المطلوبة ببعض الخطط، والتأكيد على سرعة الانتهاء من التصحيح وإعلان نتائج الدور الأول (مايو 2024م) في موعد غايته (أسبوعين على الأكثر) من تاريخ نهاية الامتحانات بكل كلية وفقًا لقرار رئيس الجامعة في هذا الشأن.

وعرض أهم الأنشطة والفعاليات التى تمت خلال هذا الشهر ومن أهمها توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمنح شهادة "جهار - ايجيكاب - GAHAR EGY-CAP" ودعم المنظومة الطبية بالجامعة وبحث آليات تأهيل المنشآت الجامعية للحصول على الاعتماد، واستقبال أعضاء لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات خلال زيارتهم لكلية الإعلام تمهيدًا لاعتماد برنامج الوسائط الرقمية بالكلية، وانعقاد لجنة الاحتياجات الجامعية ومناقشة الخطة الخمسية لتعيين المعيدين، والمشاركة في جلسة المجلس الأعلى للجامعات المقامة في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

كما شملت الفعاليات أيضا افتتاح فعاليات الاحتفال بملتقى الشعوب في نسخته الثالثة تحت شعار "شعب واحد- وطن واحد" المقام بالصالة المغطاة بالإدارة العامة لرعاية الشباب والطلاب، واستقبال السفير محمد العرابى وزير خارجية مصر الأسبق ورئيس المجلس المصري للشئون الخارجية وذلك للمشاركة في الندوة التي ينظمها مركز النيل للإعلام بالمنوفية بعنوان "سيناء السلام - عبقرية الدبلوماسية المصرية" والمقامة بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة.