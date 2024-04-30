الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع موقف مشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق أحياء شرق وغرب

جانب من المشروعات
جانب من المشروعات

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بشتى القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بنطاق أحياء شرق وغرب مدينة شبين الكوم لدفع منظومة العمل وتسريع معدلات الإنجاز لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتغيير واقعهم إلى الأفضل وذلك تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن جملة الاستثمارات بمشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم بلغت ما يقرب من 98 مليون جنيه للعام المالي 2023-2024، لافتًا أنه فيما يخص مشروعات رصف وتطوير الطرق فقد تم الانتهاء من رصف شارع الجلاء القبلي حتى جمال عبدالناصر، ورصف شارع السلام بالعزبة الغربية، ورصف المربع السكنى بمنطقة الأحمدية، وكذا رصف وتطوير المربع السكنى بمنطقة التعاونيات، كما جارى تنفيذ أعمال التطوير بشارع إسكاروس بالعزبة الغربية بحي غرب، فيما جارى استكمال أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم بنطاق حي غرب، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء سور مديرية الإسكان بحي شرق.


وأضاف أبو ليمون أنه في إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري، يتم العمل على قدم وساق في الانتهاء من إنشاء السوق الحضاري بشارع إسكاروس البحري من مزلقان العبور بطريق شبرا باص بإجمالي 25 محل و30 باكية بحي غرب، كما جارى تنفيذ مشروع السوق الحضاري على ترعة المعهد بطريق ناجى شتلة بحي شرق شبين الكوم.

وفى قطاع تحسين البيئة، أكد محافظ المنوفية أنه تم الانتهاء من دعم وصيانة الحملة الميكانيكية بنطاق حي شرق وغرب لرفع كفاءة المعدات وتعظيم الاستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه، وفيما يخص أعمال منظومة الإنارة تم الانتهاء من شراء وتوريد أدوات ومهمات الإنارة بنطاق حي غرب وشرق، وذلك لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ المنوفية الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة والميدانية لكافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات المتنوعة، والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة تحقيقًا للصالح العام.

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