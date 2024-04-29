الإثنين 29 أبريل 2024
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الثقافة

كورال ولقاءات تثقيفية في احتفالات ثقافة المنوفية بذكرى تحرير سيناء

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

نظم فرع ثقافة المنوفية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية لرواد مواقعه التابعة، استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالذكرى 42 لتحرير سيناء، في إطار برامج وزارة الثقافة.

 

وفي السياق أقام قصر ثقافة الطفل بشبين الكوم حفلا فنيا أحياه فريق كورال "بيانولا" بقيادة المايسترو محمود الحسيني، تضمن ميدلي من الأغاني الوطنية، بجانب باقة من أغاني الطرب منها "بيت العز، غلبان، توتة توتة"، وغيرها. واختتم الحفل بأغنية سلملولي على مصر في أداء جماعي وسط تفاعل كبير من الحضور.

 

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بسمادون لقاء بعنوان "سيناء أرض الأديان" تحدث خلاله عمرو محمد عن موقع سيناء الجغرافي، ومكانة تلك الأرض المقدسة التي تعانقت على أرضها الأديان السماوية، للتأكيد على أن السلام هو أساس الحضارات.

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"مؤسسات المجتمع المدني في كفالة اليتيم" ضمن نقاشات قصور الثقافة بمكتبة المحاميد قبلي بالأقصر

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزي، أقام بيت ثقافة سرس الليان محاضرة بعنوان "إرشادات في التعامل مع البيئة" أوضحت خلالها نجلاء عيد، خطورة التلوث على النظام البيئي، ودور الدولة في الحد من الملوثات، من خلال تشجيع الابتكارات البيئية، ودعم الأنشطة التي تحافظ على البيئة بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة.

بينما أعدت مكتبة الطفل بوسط المدينة ورشة حكي بعنوان "الواحة في التراث الشعبي" تناول خلالها د. عماد فؤاد رئيس مجموعة أطلس المنوفية، مفهوم الواحة، موضحا مكانتها مكانة البارزة في التراث الشعبي، وأشهر عادات وتقاليد سكانها والحرف اليدوية التي يعملون بها.

 

ثقافة المنوفية الهيئة العامة لقصور الثقافة ة عمرو البسيوني الذكرى 42 لتحرير سيناء كورال بيانولا المايسترو محمود الحسيني

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