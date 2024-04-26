الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"مؤسسات المجتمع المدني في كفالة اليتيم" ضمن نقاشات قصور الثقافة بمكتبة المحاميد قبلي بالأقصر

جانب من الأنشطة بفرع
جانب من الأنشطة بفرع ثقافة الأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عدداً من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفني، وفقًا لخطة لنشر الوعي عبر الفن والحوار في المناطق المختلفة. حيث عُقِدَت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "مؤسسات المجتمع المدني في كفالة اليتيم" ألقاها سيد صدقي، حيث تحدث عن اليتيم ومفهومه، ومؤسسات المجتمع المدني ودورها في كفالة اليتيم، وأهمية كفالة ورعاية الأيتام في المجتمعات.

وعُقِدَ في قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "ورشة الأعداد المسرحي" حيث تحدث المخرج المسرحي كرم نبيه عن الحوار المسرحي، والموضوعية في الحوار، ووظائف الحوار في تطوير القصة وتصوير الشخصيات وخلق الجو أو الحالة. كما أُعِدَّ في القصر أمسية شعرية للشاعر علي حسان بعنوان "كهيئة الحب".

وأُعِدَّ المركز الحضري عرض إنشاد ديني ألقاه مروان جمال، كما نفذ المركز ورشة فنون تشكيلية نفذتها مروة عوض الله بمشاركة رواد المركز. وأُقِيمَت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة فنية رسم بعنوان "رحلة سعيدة" نفذها أحمد أمين بمشاركة رواد المكتبة، مستخدمين ألوان الخشب والفلوماستر، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية لرسم طبيعة الريف نفذتها عفاف إبراهيم. كما أقامت المكتبة ورشة أشغال يدوية لصنع صندوق بلاستيك من الفوم نفذتها عفاف إبراهيم.

وأقام قصر ثقافة حوض الرمال، عرض انشاد ديني للمنشد عامر محمد بعنوان "الوداع رمضان "، كما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر بعنوان "جمال الوجه قد ظهرا"، وكذلك أعد قصر ثقافة الأقصر عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر بعنوان "شربنا وقد كشفوا الحجاب عن المعنى"، ونفذ القصر ورشة فنية عمل" أسورة على شكل بطيخ" نفذتها أشرقت أيمن مستخدمة خرز تفسيره وخيط استك، كما نفذ القصر ورشة عمل "علاقة سلسلة من اللولي وسلك الوير" نفذتها أنوار أيمن، مستخدمة خرز لولي وسلسلة وقفل وسلك وير، وكذلك نفذ بيت ثقافة الأقالتة ورشة فنية نفذتها فاطمة عبد الكريم.

وتأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

جانب من الأنشطة بفرع ثقافة الأقصر
جانب من الأنشطة بفرع ثقافة الأقصر
جانب من الأنشطة بفرع ثقافة الأقصر
جانب من الأنشطة بفرع ثقافة الأقصر
جانب من الأنشطة بفرع ثقافة الأقصر
جانب من الأنشطة بفرع ثقافة الأقصر
ثقافة الأقصر مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي قصر ثقافة أرمنت قصر ثقافة حوض الرمال الهيئة العامة لقصور الثقافة

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