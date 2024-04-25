41 عمارة سكنية.. افتتاح المرحلة الأولى بمدينة رفح الجديدة وطرحها أمام المواطنين

أكد المهندس محمد العيادي، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة شمال سيناء، أنه بعد قليل، سيقوم اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بافتتاح المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة وبدء طرحها أمام المواطنين، احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة والذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء.

وأوضح وكيل وزارة الإسكان، بأن افتتاح وطرح المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة، اليوم، سيتم بـ"أسبقية أولى" بعدد 41 عمارة سكنية (أرضي و3 طوابق) بإجمالي عدد 656 وحدة سكنية كل منها عبارة عن 3 غرف وصالة بمساحة إجمالية للشقة 120 مترًا مربعًا، بالإضافة لمنطقة خدمات رئيسية تشمل كافة المرافق الخدمية وهي كالتالي: مسجدان ومدرستان للتعليم الأساسي وحضانة ومحال تجارية ومخبز ومكتب بريد وسنترال ونقطة شرطة ومطافي.

وأكد العيادي، أنه يجري استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلتين الثانية والثالثة بعدد 578 عمارة بالإضافة لمبنى المجمع الخدمي الحكومي والذي يشمل كافة المصالح الحكومية، إضافة لمناطق خدمات أخرى وهي عدد 3 مدارس سمعي وبصري وفكري وعدد 12 مدرسة تعليم ابتدائي وإعدادي ومدرستان ثانوي عام ومدرسة ثانوي صناعي بالورش ومدرسة ثانوي زراعي بجميع الأقسام ونادٍ رياضي وحديقتان مركزيتان وسوق تجاري متكامل وموقف سيارات ومحطة وقود ومنطقة صناعية ومنطقة للتوسعات المستقبلية.

وأشار العيادي، إلى أنه بالفعل سيتم تخصيص نسبة 10% لأسر الشهداء والمصابين من أهالي رفح حتى الدرجة الأولى، و5% للأفراد من ذوي الهمم من أهالي رفح وسيتم تسكينهم بالدور الأرضي، و5% للمحافظة سكن إداري/ جهات حكومية/ هيئات حكومية، و80% لعموم أهالي مدينة رفح والعاملين بها على أن تكون الإقامة دائمة قبل عام 2014.

جانب من افتتاح مدينة رفح الجديدة

جانب من افتتاح مدينة رفح الجديدة