الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

محافظ شمال سيناء يضع حجر الأساس لمشروع إنشاء الحديقة المركزية بالعريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يضع حجر الاساس

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، واللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشئون هيئة الأبنية التعليمية، بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء الحديقة المركزية في مدينة العريش، في حضور اللواء أسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، غريب حسن، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، والقيادات التنفيذية.

متنفس طبيعي

وأكد المحافظ، على إنشاء الحديقة على مساحة 58 الف متر مربع، بجوار الصالة المغطاة في مدينة العريش، لتكون متنفسًا طبيعيًا لأبناء المدينة والزائرين، حيث تم وضع حجر الأساس بمناسبة العيد القومي للمحافظة واعياد تحرير سيناء.

وأكد المحافظ، على أن مشروع انشاء الحديقة المركزية على 3 مراحل، المرحلة الاولي بمساحة 15 ألف متر مربع وتشمل مجمع مطاعم يتكون من 8 مطاعم ومنطقة ألعاب أطفال ومنطقة ملاعب مجهزة ومناطق خضراء ومشايات، وذلك بتكلفة 18 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ، أن المرحلة الثانية ستكون بمساحة 20 ألف متر مربع وتشمل مبني خدمات متكامل يحتوي علي صالات ألعاب بدنية وصالات متعددة الأغراض وقاعة أفراح وكافتيريا وحمام سباحة ومسار لحركة الدراجات، بينما المرحلة الثالثة ستكون بمساحة 23 الف متر مربع وتشمل مجمع مطاعم ومناطق خضراء ومشايات ومسار لحركة الدراجات ومناطق العاب أطفال مجهزة.

وأجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء، جولة تفقدية في المدينة الشبابية بالعريش، ضمن جولة وزير الشباب والرياضة لمحافظة شمال سيناء.

وتفقد "صبحي" المشروعات المختلفة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة داخل المدينة ومنها "ألف بنت.. ألف حلم، مشروع اللياقة البدنية، معرض للمنتجات اليدوية والتراثية".

وشهد احتفالية وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للأيتام، ومن ضمنها مشروع "ها أنا أحقق ذاتي"، والذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ويقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة 150 شاب وفتاة.

جانب من وضع محافظ شمال سيناء حجر الاساس
جانب من وضع محافظ شمال سيناء حجر الاساس
جانب من وضع محافظ شمال سيناء حجر الاساس
جانب من وضع محافظ شمال سيناء حجر الاساس
جانب من وضع محافظ شمال سيناء حجر الاساس
جانب من وضع محافظ شمال سيناء حجر الاساس
جانب من وضع محافظ شمال سيناء حجر الاساس
جانب من وضع محافظ شمال سيناء حجر الاساس
جانب من وضع محافظ شمال سيناء حجر الاساس
جانب من وضع محافظ شمال سيناء حجر الاساس
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء هيئة الأبنية التعليمية مدينة العريش الحديقة المركزية وزير الشباب والرياضة

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