وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام مهرجان الهجن (صور)

شهد د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ود.محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، ختام مهرجان الهجن، الذي تستضيفه محافظة شمال سيناء ضمن احتفالية المحافظة بالعيد القومي للمحافظة الذي يتزامن في الخامس والعشرين من أبريل من كل عام.

حضر المهرجان عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن والسادة نواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وأعرب وزير الشباب عن سعادته بوجوده اليوم للمرة الرابعة على التوالي ليشهد مهرجان الهجن الذي تستضيفه محافظة شمال سيناء.

وأكد وزير الشباب أن محافظة شمال سيناء تتمتع بتراث عريق، وتعتبر رياضة الهجن رياضة مهمة عند ابناء المحافظة، لذلك كان حريصا بصفة شخصية على تطوير مهرجان العجن الذي ينفذه الاتحاد المصري للهجن بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، من أجل تطوير رياضة الهجن وتحقيق النفع على أبناء المحافظة.

وأوضح أن رياضة الهجن ليست مجرد رياضة تقليدية، بل هي رمز للقوة والصبر والمثابرة، وهي قيمٌ أصيلةٌ يتوارثها أبناء سيناء جيلًا بعد جيل، مشددًا على اهتمام الدولة المصرية بدعم جميع الرياضات، وتطويرها، واكتشاف المواهب الرياضية المتميزة في مختلف المجالات، حيث تولي وزارة الشباب والرياضة اهتمامًا كبيرًا بدعم رياضة الهجن خلال السنوات الماضية، فقد قامت الوزارة بتطوير مضامير سباقات الهجن في مختلف المحافظات، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لإقامة سباقات على أعلى مستوى.

وأضاف الوزير: "اتخذت وزارة الشباب والرياضة العديد من مبادرات بالتعاون مع الاتحاد المصري للهجن، من أجل دعم مربي الهجن، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة لحيواناتهم، بالإضافة إلى إقامة بطولات وفعاليات رياضية للهجن على مستوى الجمهورية، وجذب المشاركة العربية والدولية.

كما أضاف: "ما نشهده اليوم من مشاركة واسعة في سباقات الهجن، يُعدّ دليلًا واضحًا على نجاح جهود وزارة الشباب والرياضة في دعم هذه الرياضة العريقة، وأنا على ثقة من أنّ رياضة الهجن ستواصل ازدهارها وتطورها في السنوات المقبلة، بفضل جهود أبناء سيناء المخلصين، ودعم الدولة المصرية".

واختتم صبحي تصريحاته، مؤكدًا أن محافظة شمال سيناء تُمثل نموذجًا فريدًا للصمود والبطولة، فقد واجه أهلها العديد من التحديات، إلا أنّهم لم يستسلموا وظلّوا صامدين في وجه الظروف، مُتمسّكين بأرضهم ووطنهم، وإنّ الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظة شمال سيناء".

وتقدم د.محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بالترحيب بوزير الشباب والضيوف والمشاركين في المهرجان.

أوضح المحافظ أن عودة إقامة مهرجان الهجن مرة أخرى بعد توقف لسنوات عديدة، ويقام هذا العام في نسخته الرابعة على التوالي، فهو يؤكد مدى قوة وصلابة الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، لافتًا إلى مدى التطور الذي شهدته المحافظة في الفترة الماضية، وهو ما يقودنا إلى يومنا هذا الآن.

في كلمته، أكد عيد حمدان حسن، رئيس الاتحاد المصري للهجن أن الفترة الحالية تشهد تطورا كبيرا في رياضة الهجن ولا تزال تشهد انتشارا في ظل الدعم اللا محدود من السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة، حيث عمل وزير الشباب والرياضة على إقامة العديد من المهرجانات في عدة أماكن مثل شرم الشيخ ونويبع، بالإضافة الي توفير الدعم والتنسيق مع البلدان العربية من أجل نشر رياضة الهجن في مصر وإيضاح مدى أهميتها سواء في المجال الرياضي والصحة العامة للأفراد أو المجال السياحي، وهو ما يسهم في تطور السياحة بشكل كبير في مصر والنهوض بها.

كما شاهد وزير الشباب والمحافظ عددا من الفنون الشعبية السيناوية بالخيول والهجن الذي يعبر عن ثقافة المجتمع السيناوي.

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