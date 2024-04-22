الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح مهرجان الهجن بالعريش (صور)

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

افتتح د.محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، اليوم مهرجان سباق الهجن في مضمار نادي الهجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، بحضور، اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الاداره المركزيه لمكتب المحافظ، ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضه، اللواء اسامه عفش رئيس مركز ومدينه العريش وجازي سعد عضو مجلس النواب، سعدية محمود، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء للتنمية،والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل.

وأكد المحافظ أن المهرجان يقام على مدار يومين بمناسبة احتفال محافظة شمال سيناء بالعيد القومي وذكري تحرير سيناء، بحضور عدد من المحافظات المهتمة برياضة الهجن، لافتا إلى إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات السيناوية على هامش المهرجان.

وأعلن المحافظ، عن إقامة سباق دولي للهجن علي مضمار نادي الهجن غرب مدينه العريش خلال الفترة المقبلة،بجانب إقامة سباق شهري للهجن بالعريش،حيث أن مضمار نادي الهجن بالعريش يعد المضمار رقم ١ في مصر.

ووجه المحافظ، الشكر للمهندس ابراهيم العرجاني، رئيس مجموعة شركات أبناء سيناء علي رعاية مهرجان الهجن،وتقديم الدعم لأبناء شمال سيناء.

أشار المحافظ إلى أن إحتفال المحافظة بعيدها القومي سيشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في شتي القطاعات في مختلف مدن المحافظة، بجانب افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل.

وأكد الشيخ عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن أن السباق أقيم بمناسبة العيد القومي لشمال سيناء احد ثمار نصر أكتوبر، موجها الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، علي الاهتمام بتلك الرياضة.، لافتا الي مشاركة ٣٠٠ جمل من مختلف الأعمار بالسباق.

من جانبه، أشار سلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات فى الاتحاد المصري للهجن، الى أن سباق الهجن يعمل على الرواج السياحى لمحافظة شمال سيناء، بجانب الرواج الاقتصادى للأدوات الخاصة برياضة الهجن والمنتجات السيناوية، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف إبراهيم أن المهرجان يتضمن عدة أشواط على مدار يومين، بجانب عقد مسابقة "مزايين الهجن، وتعنى اختيار أجمل الهجن ضمن فعاليات المهرجان.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة أنه أقيم علي هامش المهرجان سباق للخيول العربيه وعدد من الفقرات الفنية لفرقة العريش للفنون الشعبية ومعرض للمنتجات السيناوية ومعرض آخر للأدوات والمنتجات التراثية.

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الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الاتحاد المصري للهجن مدينة العريش سباق دولي للهجن أبناء شمال سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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