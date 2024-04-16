وكيل "رياضة شمال سيناء" يناقش خطة أندية التطوع بمراكز الشباب

التقى ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، بمدربي أندية التطوع بحضور محمود الشريف مدير إدارة تنمية الشباب، وهناء الشريف منسق التطوع بالمديرية.

يأتي ذلك لتنفيذ خطة أندية التطوع "الإدارة العامة للبرنامج التطوعي والثقافي والكشفي" بمراكز شباب شمال سيناء، وذلك لإعداد وتدريب أعضاء أندية التطوع على الوسائل والبرامج الحديثة فى العمل التطوعي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

وأوضح حسن عبد الوهاب، أهداف العمل التطوعي في تنمية العمل التطوعي وأهميته وأشكاله، وتطور الثقافة الاتصالية والبيئة الرقمية،وأهمية التطوع الرقمى، والتحديات التى تواجهه.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يقدر ويحترم المتطوعين لما يبذلوه من مجهود ليخدم المجتمع او مؤسسة ما دون النظر لأجر مادي، مشيرًا إلى أن العمل التطوعي له عدة مميزات منها تعزيز المهارات المهنية، تعزيز الثقة بالنفس واحترام الذات، تحسين الصحة النفسية للفرد وفهم منحني الحياة واكتساب المعرفة.