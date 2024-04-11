الخميس 11 أبريل 2024
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محافظات

توزيع الهدايا وكحك العيد على الفلسطينيين بحي السبيل فى العريش (صور)

توزيع الهدايا
توزيع الهدايا

وزع مكتب محافظة شمال سيناء بحي السبيل فى العريش، اليوم الخميس، الهدايا وألعاب الأطفال والبالونات وكعك العيد والمواد الغذائية على الفلسطينيين المقيمين في الحي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت اشراف اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

وقال المحافظ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم كافة التيسيرات أمام الأشقاء الفلسطينيين المقيمين بالعريش، دون النظر في التكاليف المادية، مقدمًا التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشار المحافظ، إلى أنه منذ بدء الحرب على غزة قامت المحافظة بتخصيص عدد من الوحدات السكنية في عمارات السبيل بالعريش للأشقاء الفلسطينيين الذين حالت ظروف الحرب عودتهم الي قطاع غزة، بجانب إقامة الجرحي والمرضي بعد انتهاء فترة علاجهم بالمستشفيات، وتقديم الخدمات المتنوعة لهم بالمجان ودون أي مقابل.

وأكدت منى برهومه المدير التنفيذي لمكتب المحافظة لتقديم الخدمات بحي السبيل، على توزيع الهدايا والعاب الأطفال والبالونات وكعك العيد والمواد الغذائية على الفلسطينيين المقيمين في الحي، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.


يشار إلى أن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، أدي أمس، صلاة عيد الفطر المبارك مع الأشقاء الفلسطينيين في مسجد السبيل بمدينة العريش.

وعقب الصلاة التقي المحافظ بالمواطنين الفلسطينيين وهنأهم بعيد الفطر المبارك، مؤكدا على أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وأنها تقوم بجهود كبيرة على كل المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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محافظة شمال سيناء العريش الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عيد الفطر المبارك الأشقاء الفلسطينيين قطاع غزة

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