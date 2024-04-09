محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال المحافظ في برقيته: “بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة العطرة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة”.

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيــس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفضيلة الاستاذ الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، وفضيلة الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وكان قد، استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرافق له للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وعبر وفد الكنيسة الأرثوذكسية عن خالص التهنئة بمناسبة عيد الفطر المُبارك، متمنين دوام النجاح والتقدُم لمصرنا الحبيبة.

ومن جهته، رحب محافظ الأقصر بوفد الكنيسة الأرثوذكسية، مؤكدا أن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان، داعيًا المولىٰ عز وجل أن يحفظ مِصْرَنا الغالية وأن ينعُم على شعبها بمزيد من الأمن والأمان والإستقرار والإزدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.