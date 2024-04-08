الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"بيطرى الأقصر" يشكل لجنة للتأمين على الماشية والترقيم والتسجيل بلجنة التحصين

لجان بيطرية
لجان بيطرية

قامت إدارة الوحدة البيطرية بمدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور كيرلس لطفى، رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، بمشاركة الدكتورة تيسير بدوى، بإدارة الوقاية بالمديرية، بعمل لجنة للتأمين على الماشية والترقيم والتسجيل والتحصين بلجنة التحصين.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف من الدكتور طارق لطفى، مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، وتزامنا مع الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ٢٠٢٤ بمحافظة الاقصر. 

وتشكلت لجان أخرى بإدارات إسنا والقرنة والزينية والبياضية والطود والأقصر البيطرية.

وتواصل مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها الحملة القومية الأولى لعام ٢٠٢٤ للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لذلك تناشد مديرية الطب البيطرى بالأقصر أهمية وضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظا على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها وحرصا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.

لجان بيطرية
لجان بيطرية
لجان بيطرية
لجان بيطرية
لجان بيطرية
لجان بيطرية
لجان بيطرية
لجان بيطرية
محافظة الأقصر إدارة الوحدة البيطرية بمدينة أرمنت المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع

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