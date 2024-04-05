شمال سيناء تحتفل بيوم اليتيم بحضور المحافظ والقيادات التنفيذية

احتفلت محافظة شمال سيناء بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بيوم اليتيم، حيث أقيم احتفال بهذه المناسبة في منتدى شباب العريش، تحت رعاية وحضور اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبحضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء أسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش، علي غيط مدير عام التضامن الاجتماعي وسعدية محمود الرئيس التنفيذي لمؤسسة خيرية وايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية والأهلية وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

وأكد المحافظ، على فضل يوم اليتيم والاحتفال به سنويًا وتكريمه تأسيًا بنبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، مشيرًا الى ضرورة الاهتمام باليتامى وحسن رعايتهم وتوفير كافة احتياجاتهم بمختلف المجالات وتأهيلهم ليكونوا أفرادًا صالحين فى المجتمع، موجهًا التحية والشكر لكل العاملين بمجال مساعدة الفقراء واليتامى والمحتاجين على مستوى مصر، وخاصة بمحافظة شمال سيناء التي تتمتع بصورة مضيئة فى هذا المجال وتتميز فى ذلك على طريق بناء المجتمعات الحديثة والمترابطة والمتكاملة، وكذا شكر العاملين فى التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال الذين يساهمون مع الحكومة فى رعاية الأيتام.

بدوره أشاد على غيط، مدير عام الشئون الاجتماعية بجهود المحافظ فى تكريم اليتيم، ودعم الجمعيات الأهلية للأيتام وارساء مبدأ التكافل والتعاون بين الجميع لخدمة الأيتام.



وقالت سعدية محمود الرئيس التنفيذي لإحدى الجمعيات الخيرية بالمحافظة، أن المؤسسة قامت بتجهيز 4 عرائس من الايتام بجهاز عروس كامل، بجانب التبرع بمبلغ 50 ألف جنيه من المؤسسة للأيتام.



وفي نهاية الحفل قام المحافظ بتكريم اليتامى من مختلف الجمعيات الأهلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة بتوزيع الهدايا والجوائز المادية والعينية عليهم، بجانب تكريم عدد من أمهات الأيتام.



شهد الحفل عدد من الفقرات الفنية والانشاد الديني، بجانب تقديم عدد من الأنشطة الترفيهية والرياضية للأيتام، وتوزيع الهدايا والبالونات والألعاب عليهم، بجانب الإفطار الجماعي مع المحافظ والقيادات التنفيذية.

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