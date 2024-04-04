أوقاف شمال سيناء تكرِّم 533 بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم.. غدًا

تكرم مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، غدًا الجمعة، الفائزين في المسابقة المحلية المشتركة في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وبيان مقاصده، لأبناء محافظة شمال سيناء بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف ومحافظة شمال سيناء، 2024/4/5م، الساعة الثالثة عصرًا، في احتفال المحافظة بليلة القدر بالمدينة الشبابية بالعريش.

يأتي ذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء، وبحضور اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، بتكريم الفائزين في المسابقة المحلية المشتركة في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وبيان مقاصده.

يذكر أنه قد تقدم للمسابقة 618 متسابقًا للمشاركة في مستويات المسابقة المختلفة، وذلك على النحو التالي:

• المستوى الأول: المرحلة الابتدائية 5 أجزاء: وتقدم لهذا المستوى (284) متسابقًا، وتمت الاختبارات الأولية والتصفيات النهائية، والتي أسفرت عن فوز (236) متسابقًا في هذا المستوى.

• المستوى الثاني: المرحلة الإعدادية 10 أجزاء: وتقدم لهذا المستوى (112) متسابقًا، وتمت الاختبارات الأولية والتصفيات النهائية، والتي أسفرت عن فوز (107) متسابقين في هذا المستوى.

• المستوى الثالث: المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم: وتقدم لهذا المستوى (113) متسابقًا، وتمت الاختبارات الأولية والتصفيات النهائية، والتي أسفرت عن فوز (97) متسابقًا في هذا المستوى.

• المستوى الرابع: مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملًا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم): وتقدم لهذا المستوى (109) متسابقين، وتمت الاختبارات الأولية والتصفيات النهائية، والتي أسفرت عن فوز (93) متسابقًا في هذا المستوى.

ويصل بذلك عدد المتميزين والفائزين إلى 533 متسابقًا.

وكان قد عقدت بالمساجد الكبرى بأوقاف شمال سيناء، تحت عنوان (فضائل ليلة القدر) تحت إشراف الشيخ صلاح حسينى رئيس الإرشاد ونشر الدعوة، وأداء العلماء من أئمة المساجد، ووعاظ الأزهر الشريف، برامج التوعية لنشر الفكر الوسطي المستنير عبر فعاليات المنبر الثابت.

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