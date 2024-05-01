فى انتظار موقعة البرنابيو.. ريال مدريد يفرض التعادل على بايرن فى عقر داره

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، قمة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وريال مدريد في ملعب “أليانز أرينا”.

وسيؤجل حسم المتأهل للنهائي في 8 مايو المقبل، بموقعة الإياب على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

الشوط الأول

ودخل البافاري سريعًا في الثواني الأول، بعدما انفرد ساني وسدد كرة تصدى لها لونين ببراعة.

وحاول هاري كين بالدقيقة 6، بعدما سدد كرة ضعيفة داخل منطقة الجزاء في يد لونين.

وعاد ساني من الجناح الأيسر وسدد كرة بالدقيقة 7، علت مرمى لونين من جديد.

وفي الدقيقة 8 كاد هاري كين يباغت لونين، بتسديدة من منتصف الملعب لكنها مرت بقليل فوق المرمى.

وفي الدقيقة 15 سدد جمال موسيالا بقوة داخل منطقة الجزاء لكن لونين تصدى لها.

وكانت أولى هجمات الريال بالدقيقة 24، حيث عاقب بايرن على استحواذه بعدما مرر توني كروس كرة رائعة لفينيسيوس الذي انفرد ووضع الكرة بين قدمي نوير.

وقبل نهاية الشوط بالدقيقة 41، سدد هاري كين ركلة حرة على مشارف منطقة جزاء الريال لكنها مرت بقليل على يمين لونين.



الشوط الثاني



تصدى مانويل نوير لتسديدة قوية من توني كروس، داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 50.

وفي 4 دقائق قلب بايرن النتيجة حيث تعادل ساني من مجهود فردي، وسدد كرة داخل منطقة الجزاء سكنت شباك لونين بالدقيقة 53.

وفي الدقيقة 57 تقدم هاري كين لبايرن من علامة الجزاء بعدما تحصل عليها جمال موسيالا.

وفي الدقيقة 78، نجح نوير في التصدي لانفراد تام من فينيسيوس جونيور.

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: كيميتش، كيم، داير، مزراوي

خط الوسط: جروتسيكا، لايمر، موسيالا

الهجوم البافاري: هاري كين وليروي ساني وجيرير.

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: فاسكيز، روديجير، ناتشو، ميندي

خط الوسط: كروس، فالفيردي، تشواميني، بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو