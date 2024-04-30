فينيسيوس في الهجوم.. تشكيل ريال مدريد أمام بايرن ميونخ

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بايرن ميونخ مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأجرى أنشيلوتي بعض التغييرات على تشكيل الميرنجي، حيث بدأ ناتشو ولوكاس فاسكيز أساسيًان في الدفاع، بينما عاد تشاوميني في وسط الملعب.

وعاد تيبو كورتوا لأول مرة بعد غياب حيث جلس على مقاعد البدلاء بجوار إدواردو كامافينجا.

تشكيل ريال مدريد.. ناتشو وفاسكيز أساسيان.. وكامافينجا بديل أمام بايرن

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: فاسكيز، روديجير، ناتشو، ميندي

خط الوسط: كروس، فالفيردي، تشواميني، بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو

ويتطلع فريق ريال مدريد لمواصلة انتصاراته في البطولة وتحقيق الفوز، من أجل قطع شوط في التأهل للمباراة النهائية، والاستمرار في مشوار استعادة اللقب الأوروبي، والذي فشل الفريق في تحقيقه في نسخة العام الماضي، بينما يسعى بايرن ميونخ لمواصلة استفاقته في الموسم بعد خسارة لقب الدوري لصالح باير ليفركوزن، وتحقيق الانتصار وخوض نصف مشوار التأهل للمباراة النهائية للبطولة.

ويتسلح ريال مدريد بالحالة الفنية والنفسية المميزة التي يعيشها لاعبوه بعد الانتصار في إياب الدور ربع النهائي للبطولة على حساب مانشستر سيتي، ويسعى الفريق للعبور للمباراة النهائية للمرة الـ18 في تاريخه.

ويعقد بايرن ميونخ آماله على الإنجليزي هاري كين، مهاجم وهداف الفريق، بعد الأداء الجيد الذي قدمه منذ بداية الموسم الجاري، وتصدره ترتيب هدافي البوندسليجا.