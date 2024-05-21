النيابة تفجر مفاجأة في كارثة معدية أبو غالب بالجيزة

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية الأولية في حادث معدية أبو غالب عقب سقوط ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل ومصرع ١٧ منهن عن تحرير 3 محاضر مخالفات للمعدية محل الواقعة.

وأضافت التحقيقات أن المعدية "المنيا 6" محرر لها 3 محاضر لإيقاف تشغيلها آخرها بتاريخ 3/3/2024 بواسطة لجنة من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري وشرطة البيئة والمسطحات.

وأسفرت المعاينة التي أجرتها النيابة عن أن الحادث وقع الساعة التاسعة من صباح اليوم اثناء عبور المعدية محل الحادث نهر النيل بين البرين "وردان- أبو غالب" بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية.

وأضافت المعاينة أن المعدية تحمل اسم "المنيا 6" غير آلية تعمل بالواير أعلى الرياح البحيري وأثناء رسو العبارة قام سائق سيارة (ميكروباص) محمل بعدد (26) راكبا بمغادرة المركبة دون تأمين وقوفها وقام بالتشاجر مع أحد المواطنين وأثناء الرسو تحرك الميكروباص للخلف وسقط في المياه نتيجة عدم تأمين وقوف المركبة بـ "الفرامل".

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجأة في حادث معدية أبو غالب حيث تبين أن "خناقة" بين سائق الميكروباص المنكوب وآخر أعلى المعدية أثناء العبور للبر الثاني من نهر النيل دفعته للنزول من السيارة دون "شد الفرامل" ما أدى إلى تحرك الميكروباص وسقوطه من المعدية في نهر النيل وكان بداخله 16 فتاة والباقيات كن خرجن للانتظار خارجه أعلى المعدية لحين الوصل للشاطئ الثاني.