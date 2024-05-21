الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بحوزته 55 ألف دولار.. إخلاء سبيل مصمم الأزياء إسلام سعد

إسلام سعد
إسلام سعد

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، إخلاء سبيل إسلام سعد مصمم الأزياء الشهير،  بعد ضبطه بمطار القاهرة، وبحوزته 55 ألف دولار، بكفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه، كما قررت مصادرة الأموال المضبوطة.

في محاولة تهريب 55 ألف دولار.. إخلاء سبيل إسلام سعد مصمم الأزياء 

وألقت مباحث مطار القاهرة القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد، أثناء محاولته مغادرة البلاد  مبلغ 55 ألف دولار خارج البلاد، وكشفت التحريات الأمنية في واقعة القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد في مطار القاهرة أنه أثناء تفتيشه قبل الصعود للطائرة عثر بحوزته على 55 ألف دولار أمريكي، فتم ضبطه والتحفظ عليه واقتياده لقسم الشرطة.

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