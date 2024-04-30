بايرن ميونخ يقلب الطاولة على ريال مدريد بهدفين فى 4 دقائق

تمكن ليروي ساني وهاري كين من قلب النتيجة لبايرن ميونخ أمام ريال مدريد، في اللقاء الذي يقام مساء اليوم بدوري أبطال أوروبا.

ومن مجهود فردي اخترق ساني دفاعات الريال من الجناح الأيمن وسدد كرة صاروخية لينجح في تعديل النتيجة بالدقيقة 53.

قبل أن يسجل هدف التقدم هاري كين من ركلة جزاء بالدقيقة 57 تحصل عليها جمال موسيالا.

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: كيميتش، كيم، داير، مزراوي

خط الوسط: جروتسيكا، لايمر، موسيالا

الهجوم البافاري: هاري كين وليروي ساني وجيرير.

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: فاسكيز، روديجير، ناتشو، ميندي

خط الوسط: كروس، فالفيردي، تشواميني، بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو

ويتطلع فريق ريال مدريد لمواصلة انتصاراته في البطولة وتحقيق الفوز، من أجل قطع شوط في التأهل للمباراة النهائية، والاستمرار في مشوار استعادة اللقب الأوروبي، والذي فشل الفريق في تحقيقه في نسخة العام الماضي، بينما يسعى بايرن ميونخ لمواصلة استفاقته في الموسم بعد خسارة لقب الدوري لصالح باير ليفركوزن، وتحقيق الانتصار وخوض نصف مشوار التأهل للمباراة النهائية للبطولة.