الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم على بايرن ميونخ بهدف فينيسيوس

تقدم ريال مدريد على نظيره بايرن ميونخ بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في دوري أبطال أوروبا.

ودخل البافاري سريعًا في الثواني الأول، بعدما انفرد ساني وسدد كرة تصدى لها لونين ببراعة.

وحاول هاري كين بالدقيقة 6، بعدما سدد كرة ضعيفة داخل منطقة الجزاء في يد لونين.

وعاد ساني من الجناح الأيسر وسدد كرة بالدقيقة 7، علت مرمى لونين من جديد.

وفي الدقيقة 8 كاد هاري كين يباغت لونين، بتسديدة من منتصف الملعب لكنها مرت بقليل فوق المرمى.

وفي الدقيقة 15 سدد جمال موسيالا بقوة داخل منطقة الجزاء لكن لونين تصدى لها.

وكانت أول هجمات الريال بالدقيقة 24، حيث عاقب بايرن على استحواذه بعدما مرر توني كروس كرة رائعة لفينيسيوس الذي انفرد ووضع الكرة بين قدمي نوير.

وقبل نهاية الشوط بالدقيقة 41، سدد هاري كين ركلة حرة على مشارف منطقة جزاء الريال لكنها مرت بقليل على يمين لونين.

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: كيميتش، كيم، داير، مزراوي

خط الوسط: جروتسيكا، لايمر، موسيالا

الهجوم البافاري: هاري كين وليروي ساني وجيرير.

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: فاسكيز، روديجير، ناتشو، ميندي

خط الوسط: كروس، فالفيردي، تشواميني، بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو

ويتطلع فريق ريال مدريد لمواصلة انتصاراته في البطولة وتحقيق الفوز، من أجل قطع شوط في التأهل للمباراة النهائية، والاستمرار في مشوار استعادة اللقب الأوروبي، والذي فشل الفريق في تحقيقه في نسخة العام الماضي، بينما يسعى بايرن ميونخ لمواصلة استفاقته في الموسم بعد خسارة لقب الدوري لصالح باير ليفركوزن، وتحقيق الانتصار وخوض نصف مشوار التأهل للمباراة النهائية للبطولة.