الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شباب ورياضة شمال سيناء تُعلن فتح باب العضوية لبرلمان شباب مصر

برلمان الشباب
برلمان الشباب

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء من خلال وزارة الشباب والرياضة،  الإدارة المركزية للتعليم المدني، عن فتح باب العضوية لبرلمان شباب مصر "نموذج محاكاة مجلس النواب" تحت شعار “كُن قياديًا.. كُن مؤثرًا”، خلال الفترة من 1 لـ10 أبريل الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويُعد برلمان الشباب برنامج تدريبي تثقيفى يعبر فيه النشء والشباب عن آرائهم بحرية ويتدربون على الممارسة الديمقراطية، ويشاركون في صنع القرار من خلال مناقشات جادة وفعالة لقضـايا وطنهم بأسـلوب علمي، حيث يعتبر نموذجًا تدريبيًا كصورة مصغرة من مجلس النواب أعضائه الشباب ويقوم بإعداد وتأهيل الشباب ليتولوا المناصب التشريعية والتنفيذية ويكونوا أعضاء فاعلين في بناء الجمهورية الجديدة.

وتقدم الوزارة تدريبًا علميًا على ممارسة أدوات الرقابة البرلمانية ("السؤال، طلب الإحاطة، الاستجواب الخ"، والتعريف "بماهية البرلمان، دوره، وظائفه "اللجان النوعية واختصاصاتها وكيفية سير المناقشات، كيفية إعداد التقارير، التدريب على نموذج المحاكاة لجلسات المجلس)، وكذا التدريب من خلال (أساتذة متخصصين في العلوم السياسية وخبراء برلمانيين من مجلس النواب )

وحددت الوزارة شروط ومعايير الالتحاق كالتالي:

1- السن لا يتعدى 25 عاما ولا يقل عن 18 عاما.

2- أن يكون عضوا بأحد مراكز الشباب وفى حالة عدم وجودها (التوجه لأقرب مركز شباب لعمل عضوية بالمركز).

3- الاشتراك من خلال الرابط التالى https://www.emys.app/youth/elecY_parliament_form

4- عقد مقابلات شخصية للمتقدمين بمدريات الشباب والرياضة في نطاق كل محافظة.

5- فتح باب الانضمام شهريًا من يوم 1 لــ 10 لإتاحة الفرصة لمشاركة الأعضاء.

محافظة شمال سيناء نموذج محاكاة مجلس النواب برلمان شباب مصر وزير الشباب والرياضة الديمقراطية

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