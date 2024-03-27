رئيس جامعة الأقصر يشارك طلاب كليتي الألسن والحاسبات حفل الإفطار السنوي

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، في حفل الإفطار الجماعي السنوي لكليتي الألسن، والحاسبات والمعلومات بحضور الدكتور أسامة أبو النصر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن، وعمداء الكليات بالجامعة، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

وأعقب حفل الإفطار خطبة للشيخ أسامة حجاج حسني، واعظ بالأزهر الشريف، تحدث فيها عن فضل الصيام والقيام، كما شهد حفل الإفطار تقديم فقرات فنية متنوعة من الطلبة والطالبات، وسط أجواء رمضانية مبهجة.

وأثنى الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة على المجهود المبذول، من جانب منظمي الحفل، معربًا عن سعادته بمشاركته في تلك الاحتفالية التي أتاحت فرصة اللقاء والتواصل في مناسبة روحانية مميزة.

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة الحفاظ على هذا التقليد السنوي؛ الذي يجمع أسرة الجامعة على مائدة واحدة يسودها البهجة والمحبة.

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