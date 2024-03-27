الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشارك طلاب كليتي الألسن والحاسبات حفل الإفطار السنوي

جانب من حفل الافطار
جانب من حفل الافطار

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، في حفل الإفطار الجماعي السنوي لكليتي الألسن، والحاسبات والمعلومات بحضور الدكتور أسامة أبو النصر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن، وعمداء الكليات بالجامعة، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

وأعقب حفل الإفطار خطبة للشيخ أسامة حجاج حسني، واعظ بالأزهر الشريف، تحدث فيها عن فضل الصيام والقيام، كما شهد حفل الإفطار تقديم فقرات فنية متنوعة من الطلبة والطالبات، وسط أجواء رمضانية مبهجة.

وأثنى الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة على المجهود المبذول، من جانب منظمي الحفل، معربًا عن سعادته بمشاركته في تلك الاحتفالية التي أتاحت فرصة اللقاء والتواصل في مناسبة روحانية مميزة.

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة الحفاظ على هذا التقليد السنوي؛ الذي يجمع أسرة الجامعة على مائدة واحدة يسودها البهجة والمحبة.

434314802_850807660392761_3343550863991958126_n
434314802_850807660392761_3343550863991958126_n
433435420_850808370392690_8241150973954998380_n
433435420_850808370392690_8241150973954998380_n
433614807_850808090392718_3776528179372874290_n
433614807_850808090392718_3776528179372874290_n
433702933_850807993726061_6929579737452902330_n
433702933_850807993726061_6929579737452902330_n
434185044_850807790392748_4539917952814155918_n
434185044_850807790392748_4539917952814155918_n
رئيس جامعة الأقصر كلية الحاسبات والمعلومات الأزهر الشريف حفل الإفطار الجماعي كلية الالسن فضل الصيام

مواد متعلقة

"قصور الثقافة" تختتم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بالأقصر

5 ندوات لمناقشة القضية السكانية بقرى الشلاق وأبوالعراج والسكادرة وأبوطويلة بشمال سيناء

وحدة حماية الطفل بشمال سيناء تنفذ 6 ندوات توعوية لمخاطر الانترنت والابتزار الإلكتروني

محافظ شمال سيناء: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية

محافظ شمال سيناء يستقبل مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة

وحدة السكان بالأقصر تنظم قافلة طبية بقرية المحاميد لخدمة المواطنين

محافظ شمال سيناء يتناول الإفطار مع ذوى القدرات الخاصة بالعريش

الشباب والرياضة بشمال سيناء تعقد لجنة اختبارات لمدربي أندية النشء

الأكثر قراءة

عاجل.. إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق "توك توك" بالجيزة

مسلسل حق عرب الحلقة 17.. "السويركي" يثأر لصديقه "محسن" وينتقم من "رباح"

وزير الرياضة يفتح ملف صلاح والعميد ويكشف موعد عودة مو للمنتخب

18 إبريل.. محاكمة حسين الشحات بتهمة التعدى على محمد الشيبى

دينا فؤاد تتصدر تريند "إكس" للمرة الثانية بعد برائتها فى الحلقة 17 بمسلسل "حق عرب"

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع