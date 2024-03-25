رئيس جامعة الأقصر يُتابع انتظام اختبارات كلية الحاسبات والمعلومات

أجرى الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية للجان اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني بكلية الحاسبات والمعلومات، لمتابعة تفعيل منظومة التقييم والتقويم بالشكل الذي يسمح بتقويم دوري لأداء ومستوي الطلاب ولتقييم جودة العملية التعليمية، حيث كان فى استقباله الدكتور أسامة ابوالنصر عميد الكلية والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بانتظام العملية الامتحانية، كما حرص على الحديث مع الطلاب للوقوف على احتياجاتهم مؤكدًا دعمه الكامل لكافة الأنشطة والفعاليات التى من شأنها تعزز البيئة الداعمة للعملية التعليمية بالشكل الذي يدعم مخرجات العمل الجامعي وفق متطلبات سوق العمل.

ويستمر إجراء الاختبارات طوال الأسبوع الجاري، لباقى المقررات لجميع المستويات الدراسية وفقًا للجدول الزمني الخاص باختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني.

433622087_849336100539917_2006075643139585975_n

434047314_849336197206574_5558420859245850931_n

434053218_849336113873249_3703984894808535538_n

434166184_849336150539912_5760312813147897680_n