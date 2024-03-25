رئيس جامعة الأقصر يُتابع انتظام اختبارات كلية الحاسبات والمعلومات
أجرى الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية للجان اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني بكلية الحاسبات والمعلومات، لمتابعة تفعيل منظومة التقييم والتقويم بالشكل الذي يسمح بتقويم دوري لأداء ومستوي الطلاب ولتقييم جودة العملية التعليمية، حيث كان فى استقباله الدكتور أسامة ابوالنصر عميد الكلية والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية.
وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بانتظام العملية الامتحانية، كما حرص على الحديث مع الطلاب للوقوف على احتياجاتهم مؤكدًا دعمه الكامل لكافة الأنشطة والفعاليات التى من شأنها تعزز البيئة الداعمة للعملية التعليمية بالشكل الذي يدعم مخرجات العمل الجامعي وفق متطلبات سوق العمل.
ويستمر إجراء الاختبارات طوال الأسبوع الجاري، لباقى المقررات لجميع المستويات الدراسية وفقًا للجدول الزمني الخاص باختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني.